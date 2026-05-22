Зеленський поговорив з партнерами щодо загрози з Білорусі: про що домовились

Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

Президент Володимир Зеленський повідомив міжнародних лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Він провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі», — заявив глава держави.

За його словами, Україна уважно відстежує всі політичні та військові наміри Росії.

«Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною», — зазначив Зеленський.

Також Зеленський відвідав Рівненщину. Президент зустрівся з керівниками громад Рівненської, Житомирської та Волинської областей.

«Хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область», — сказав він.

Під час зустрічей особливу увагу приділили безпеці північного напрямку.

«Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є», — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що вчора проводив зустрічі в Чернігівській та Київській областях, а сьогодні продовжив роботу на Рівненщині.

Президент підкреслив, що кожна частина країни отримує необхідну увагу.

«Жоден напрямок не залишимо без уваги. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, всім, хто захищає Україну та свою громаду, як самого себе. Важливий день. Дякую, Рівненщино!» — заявив Зеленський.

Під час візиту на Рівненщину Зеленський також відвідав поранених українських захисників, які відновлюються в регіоні. Президент відзначив воїнів державними нагородами.

Наступ з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні. Однак днями запевнив, що Мінськ не планує втягуватися у війну.

