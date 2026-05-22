ЗСУ уразили штаб "Рубікон" та інші військові об’єкти окупантів: подробиці від Генштабу

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В російських медіа активно поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито ураження Збройними силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ЗСУ завдають уражень виключно по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях. Водночас українські військові суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

Реклама

В ніч проти 22 травня 2026 року ЗСУ уразили низку об’єктів російського агресора. Серед них — нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони, пункти управління та жива сила противника.

Також було уражено один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ.

До слова, «Рубікон» — це російський військовий спецпідрозділ «Центр перспективних безпілотних технологій». Його представники регулярно завдають ударів по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України.

Чому Росія панічно поширює фейки про ЗСУ

Як стверджують росЗМІ, українські безпілотники нібито вразили навчальний корпус та гуртожиток Старобільського професійного коледжу педуніверситету.

Реклама

Згодом диктатор Володимир Путін виступив із заявою, стверджуючи, що 22 травня «київські терористи» начебто розбили гуртожиток коледжу в «ЛНР». Та знову почав розповідати звичну пропагандистську легенду про те, що на території коледжу не було військових.

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України ефективно нищать російську нафтову інфраструктуру, діставшись після портів і заводів у Туапсе, Пермі та Рязані до об’єктів під Москвою. Зокрема, на нафтоперекачувальній станції «Солнечногорская» знищено чотири гігантські резервуари РВС-5000. Така рекордна ефективність ударів, що викликає масштабні пожежі, зумовлена використанням нових потужних бойових частин на дронах FP-1.

Успішні удари дронів по московському регіону засвідчили, що Росія більше не має повністю безпечних територій, а Кремль не здатен захистити навіть власну столицю з її найпотужнішою системою ППО. За словами політолога Олександра Черненка, СБУ нав’язує ворогові невигідну модель війни, змушуючи розтягувати протиповітряну оборону та виснажувати ресурси. Крім стратегічного удару по іміджу РФ, атаки на НПЗ і підприємства ВПК руйнують військову логістику, підривають доходи російського бюджету та порушують виробництво критично важливої мікроелектроніки для ракет і дронів.

Новини партнерів