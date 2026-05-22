В российских медиа активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными Силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, ВСУ наносят поражения исключительно по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях. При этом украинские военные строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны.

В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ поразили ряд объектов российского агрессора. Среди них — нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства противовоздушной обороны, пункты управления и живая сила противника.

Также был поражен один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск.

К слову, «Рубикон» — это российское военное спецподразделение «Центр перспективных беспилотных технологий». Его представители регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины.

Как утверждают РосСМИ, вроде бы украинские беспилотники поразили учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета.

Впоследствии диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, утверждая, что 22 мая «киевские террористы» якобы разбили общежитие колледжа в ЛНР. Но снова начал рассказывать привычную пропагандистскую легенду о том, что на территории колледжа не было военных.

Напомним, Силы обороны Украины эффективно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, добравшись после портов и заводов в Туапсе, Перми и Рязани до объектов под Москвой. В частности, на нефтеперекачивающей станции «Солнечногорская» уничтожены четыре гигантских резервуара РВС-5000. Такая рекордная эффективность ударов, вызывающая масштабные пожары, обусловлена использованием новых мощных боевых частей на дронах FP-1.

Успешные удары дронов по Московскому региону показали, что у России больше нет полностью безопасных территорий, а Кремль не способен защитить даже собственную столицу с ее самой мощной системой ПВО. По словам политолога Александра Черненко, СБУ навязывает врагу невыгодную модель войны, заставляя растягивать противовоздушную оборону и истощать ресурсы. Помимо стратегического удара по имиджу РФ атаки на НПЗ и предприятия ВПК разрушают военную логистику, подрывают доходы российского бюджета и нарушают производство критически важной микроэлектроники для ракет и дронов.

