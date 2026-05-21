Россия снижает планку в войне: Буданов назвал новую "цель" Кремля по отношению к Украине

Кирилл Буданов

Российские власти постепенно снижают планку своих целей в войне против Украины и меняют объяснения для собственного общества.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время Kyiv Stratcom Forum 2026, передает Укринформ.

По его словам, россиянам приходится трансформировать свои нарративы под давлением реальности, с которой они сталкиваются на фронте.

«Проходит время, и под влиянием неприятной для них реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все-таки это видят», — сказал Буданов.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российская пропаганда продвигала тезис о «Киеве за трое суток». Впоследствии этот нарратив сменился на «Донбасс любой ценой».

Теперь, по словам Буданова, Москва формулирует новую цель — требования по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.

«Где-то неделю назад появился еще один новый нарратив: "Украина должна быть безъядерным государством и не вступать в какие-либо военные альянсы". Это уже новая цель, то есть еще планочка немного снижается», — отметил он.

Буданов подчеркнул, что такое изменение риторики свидетельствует о недостижении Россией начальных целей войны. По его словам, сам факт того, что Украина продолжает сопротивляться и функционировать как государство, демонстрирует провал российских планов.

Потери России в войне в Украине: что известно

По состоянию на 21 мая 2026 года общие потери российской армии в Украине достигли 1 352 980 военных. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 910 окупантов.

В последние месяцы украинские военные провели ряд успешных контратак на разных направлениях фронта. По оценке Института изучения войны, эти действия стали одними из самых заметных успехов ВСУ на поле боя со времени операций в Курской области в 2024 году.

Аналитики ISW отмечают, что Силы обороны смогли вернуть под контроль значительную часть Купянска, освободить более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года, а также возобновить контроль над несколькими населенными пунктами в Запорожской области.

Успешным контратакам способствует и усиление украинских ударов средней дальности по российской логистике, технике и местам скопления личного состава. Такие атаки усложняют оккупантам снабжение, опрокидывание резервов и подготовку новых наступательных действий.

В то же время, издание The Telegraph писал, что в Кремле, вероятно, начали готовить российское общество к завершению войны против Украины без той "большой победы", которую годами обещал Владимир Путин.

