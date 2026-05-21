Росія знижує планку у війні: Буданов назвав нову "мету" Кремля щодо України

Кирило Буданов

Російська влада поступово знижує планку своїх цілей у війні проти України та змінює пояснення для власного суспільства.

Про це заявив очільник Офісу президента України Кирило Буданов під час Kyiv Stratcom Forum 2026, передає Укрінформ.

За його словами, росіянам доводиться трансформувати свої наративи під тиском реальності, з якою вони стикаються на фронті.

«Плине час, і під впливом неприємної для них реальності, з якою вони стикаються, їм доводиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка знижується. Всі ж це бачать», — сказав Буданов.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда просувала тезу про «Київ за три дні». Згодом цей наратив змінився на «Донбас за будь-яку ціну».

Тепер, за словами Буданова, Москва формулює нову ціль — вимоги щодо позаблокового та без’ядерного статусу України.

«Десь тиждень тому з’явився ще один новий наратив: "Україна має бути без’ядерною державою і не вступати в будь-які військові альянси". Це вже нова мета, тобто ще планочка трошки знижується», — зазначив він.

Буданов підкреслив, що така зміна риторики свідчить про недосягнення Росією початкових цілей війни. За його словами, сам факт того, що Україна продовжує чинити опір і функціонувати як держава, демонструє провал російських планів.

Втрати Росії у війні в Україні: що відомо

Станом на 21 травня 2026 року загальні втрати російської армії в Україні сягнули 1 352 980 військових. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 окупантів.

Останніми місяцями українські військові провели низку успішних контратак на різних напрямках фронту. За оцінкою Інституту вивчення війни, ці дії стали одними з найпомітніших успіхів ЗСУ на полі бою від часу операції у Курській області 2024 року.

Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони змогли повернути під контроль значну частину Куп’янська, звільнити понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку та навесні 2026 року, а також відновити контроль над кількома населеними пунктами в Запорізькій області.

Успішним контратакам сприяє й посилення українських ударів середньої дальності по російській логістиці, техніці та місцях скупчення особового складу. Такі атаки ускладнюють окупантам постачання, перекидання резервів і підготовку нових наступальних дій.

Водночас видання The Telegraph писало, що у Кремлі, ймовірно, почали готувати російське суспільство до завершення війни проти України без тієї «великої перемоги», яку роками обіцяв Володимир Путін.

