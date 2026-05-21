Від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії: Сирський назвав головні завдання української армії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначає головними завданнями української армії утримання займаних рубежів, нанесення росіянам максимальних втрат та відновлення контролю над територіями.

Про це він написав у Телеграм.

«На засіданні Військового комітету ЄС розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні, яка залишається складною. Водночас за підсумками як минулого року, так і цієї весни Збройні Сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей так званої „спеціальної воєнної операції“. За умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику ми намагаємося перейти від „війни на виснаження“ до асиметричної стратегії. Наші головні завдання — зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо», — зазначив Сирський.

З його слів, значну частку втрат ворогу завдають наші підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах — повітряному, сухопутному та морському. Середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб.

Російські окупанти зіткнулися з гострою нестачею комплектовання для ремонту артилерійських систем, повідомляють партизани.

На Херсонському напрямку фіксують регулярні випадки несправності гармат безпосередньо під час виконання бойових завдань. Головними причинами є критичне зношення техніки та хронічний дефіцит запчастин. За інформацією підпілля, ремонт у польових умовах став практично неможливим: коли гармата виходить з ладу, замінити її або відновити ресурс немає чим.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадра зазначив, що цієї весни на росіян чекає небачений тиск, до якого вони виявилися неготовими. Поки Кремль намагається наздогнати українські розроблення, ЗСУ вже здійснили три стратегічні прориви, що змінюють правила гри.

За даними аналітиків, ЗСУ здійснили серію контратак у різних районах театру військових дій протягом останніх місяців, здобувши найбільші перемоги на полі бою від моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року. Посилена українська ударна кампанія середньої дальності проти російської логістики, військової техніки та живої сили від початку 2026 року погіршила здатність російських військ здійснювати наступальні операції на всьому театрі військових дій.

