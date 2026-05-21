Очільник МЗС агресорки Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що розпочата в Україні війна — нібито «історична справедливість». Мовляв, це одна з причин їхньої так званої «сво».

Про це російський міністр безсовісно порозмірковував в інтерв’ю Shanghai Media Group.

Під час розмови він, ймовірно, уявив себе знавцем з історії. У розмові китайському медіа Лавров вигадав «історичне» виправдання війни в Україні.

Путінський прихвостень згадав «споконвічно російські землі», що об’єдналися в СРСР, а також «російський народ, який завжди проживав і в Криму, і на південному сході території» України. З його слів, коли Союз розпався, то виявилося, «що за кордоном опинилися росіяни». Мовляв, згодом їх довелося мало не рятувати.

У тому, що Росія напала на Україну, очільник МЗС нахабно звинуватив Київ і його “режим”. За його брехливими словами, українська влада після “держперевороту” нібито «не дотримувалася прав та інтересів російської та інших національних меншин». Він брехливо повторив путінський наратив про «утиски російськомовних», про «заборону російської мови у всіх сферах життя».

Згадав він і примарні «загрози на кордонах» для Росії від України та Заходу. Мовляв, безпека та агресорки Російської Федерації — ще одне завдання розпочатої «сво». Для Москви, вкотре ницо повторив Лавров, «є неприйнятним» вступ сусідньої України до НАТО.

Територіальні бажання Кремля

Помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, мовляв, «умова» для продовження переговорів — це відведення українських військ із Донбасу. Мовляв, без цього досягти прогресу «буде неможливо» — навіть після численних раундів консультацій.

Водночас аналітики ISW вважають, хоч Путін висуває нові територіальні ультиматуми, зокрема, щодо виведення ЗСУ з усього Донбасу — як передумову для відновлення переговорів, але ці амбіції Москви перебільшені, а їхні агресивні вимоги щодо території суперечать реальності на полі бою.

