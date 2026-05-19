Путін почав улесливо вихваляти Сі після його заяви про війну в Україні

Диктатор-президент РФ Володимир Путін напередодні візиту до Китаю сипав дифірамби на адресу лідера країни Сі Цзіньпіна та сипав улесливі висловлювання щодо «дружніх контактів» двох країн.

Про це російський лідер заявив у своєму відеозверненні.

Господар Кремля назвав Сі Цзіньпіна «давнім добрим другом». Мовляв, саме тому «радий» відвідати Пекін на запрошення китайського лідера.

За словами Путіна, «добрі та дружні контакти» Москви і Пекіна «допомагають намічати найсміливіші плани на майбутнє і втілювати їх у життя». Мовляв, їхня дружба «не проти когось», а працює «на загальне процвітання» і навіть задля «вирішення нагальних загальносвітових проблем».

Розхвалював диктатор і російсько-китайський товарообіг, контакти у політиці, економіці, оборонній сфері, міжлюдське спілкування та те, як в РФ поважають історію та культуру Китаю.

Заява російського диктатора прозвучала на тлі публікації FT про те, що Сі Цзіньпін під час розмови з Дональдом Трампом заявив, що «фюрер» ще може пошкодувати про вторгнення до України 2022-го. FT наголошує, що така заява лідера КНР більш різка, ніж раніше.

Водночас Bloomberg пише про те, що Росія шукає порятунку у Китаї. Так, у центрі уваги під час його візиту до Пекіна буде газопровід «Сила Сибіру-2», який Москва намагається просунути вже вп’яте за останні роки. Росіяни сподіваються, що криза на енергетичних ринках через війну на Близькому Сході змусить КНР погодитися на оплату його газогону.

Зауважимо, у Пекіні назвали головні теми переговорів Путіна із Сі Цзіньпіном. Втім, були менш улесливі, ніж у Москві. Серед іншого вони обговорять міжнародні та регіональні питання, які становлять взаємний інтерес для Москви й Пекіна.

