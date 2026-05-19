Путин начал подобострастно восхвалять Си после его заявления о войне в Украине

Диктатор-президент РФ Владимир Путин накануне визита в Китай сыпал дифирамбы в адрес лидера страны Си Цзиньпина и сыпал льстивые высказывания о «дружеских контактах» двух стран.

Об этом российский лидер заявил в своем видеообращении.

Хозяин Кремля назвал Си Цзиньпина «старым добрым другом». Мол, именно поэтому «рад» посетить Пекин по приглашению китайского лидера.

По словам Путина, «добрые и дружеские контакты» Москвы и Пекина «помогают намечать самые смелые планы на будущее и претворять их в жизнь». Мол, их дружба «не против кого-то», а работает «на всеобщее процветание» и даже для «решения неотложных общемировых проблем».

Расхваливал диктатор и российско-китайский товарооборот, контакты в политике, экономике, оборонной сфере, межчеловеческое общение и то, как в РФ уважают историю и культуру Китая.

Заявление российского диктатора прозвучало на фоне публикации FT о том, что Си Цзиньпин во время разговора с Дональдом Трампом заявил, что «фюрер» еще может пожалеть о вторжении в Украину в 2022-м. FT отмечает, что такое заявление лидера КНР более резкое, чем раньше.

В то же время Bloomberg пишет о том, что Россия ищет спасения в Китае Да, в центре внимания во время его визита в Пекин будет газопровод «Сила Сибири-2», который Москва пытается продвинуть уже в пятый раз за последние годы. Россияне надеются, что кризис на энергетических рынках из-за войны войны на Ближнем Востоке заставит КНР согласиться на оплату его газопровода.

Заметим, что в Пекине назвали главные темы переговоров Путина с Си Цзиньпином. Впрочем, были менее льстивы, чем в Москве. Среди прочего они обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес для Москвы и Пекина.

