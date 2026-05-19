После публикации FT Китай сделал срочное заявление о Си и Путине

Путин и Си. / © Associated Press

Китай опровергает информацию Financial Times о критическом заявлении их лидера Си Цзиньпина о действиях и вторжении российского «фюрера» Владимира Путина в Украину.

Об этом заявил спикер китайского МИД Го Цзякунь, сообщает «Укринформ».

«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — сказал Го, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию FT.

Статья Financial Times

Британское издание со ссылкой на собственные источники заявило, что Си шокировал заявлением о Путине во время встречи с Дональдом Трампом, находившимся с визитом в Пекине. Во время разговора, одной из тем которого была Украина, лидер КНР заявил, что в конце концов диктатор РФ может пожалеть о своем вторжении в Украину.

FT отмечает, что такое заявление Си более резкое, чем раньше. В частности, с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

«Один из источников, осведомленный о ходе встреч Си с бывшим президентом США Джо Байденом, отметил — хотя лидеры вели „откровенные и прямые“ разговоры о России и Украине, Си не выразил собственной оценки действий Путина и войны», — говорится в тексте

Дата публикации 17:13, 15.05.26 Количество просмотров 210

