РФ ударила баллистикой прямо по центру города: количество погибших растет

Атака на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Дополнено новыми материалами

С утра вторника, 19 мая, российские войска баллистической ракетой ударили по центральной части города Прилуки Черниговской области. Число погибших возросло до трех человек.

Об этом сообщил начальник Прилуцкой районной военной администрации Владимир Чернов в комментарии «Суспільному».

По данным местных властей, на месте «прилета» погибли два человека. В больнице скончался 15-летний подросток. Он находился в тяжелом состоянии.

Свидетельница Светлана Сидоренко рассказала, что парень в момент атаки проходил возле «Эпицентра». По словам женщины, ему порубило осколками спину и живот.

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус подтвердил, что в результате ракетного удара погибли уже три человека.

«В больнице скончался раненый парень. Медики долго боролись за жизнь ребенка — ему было 15 лет — но, к сожалению, спасти парня не удалось», — подчеркнул он.

По состоянию на 15:30 известно о 23 раненых людях. Еще у шести человек острая реакция на стресс.

Атака на Прилуки

Днем РФ устроила баллистику по центру Прилук. Под ударом оказалось одно из предприятий города. Поврежден торговый центр рядом с местом «прилета». В результате взрывной волны поврежден ряд зданий и автомобили.

В результате попадания произошло возгорание на крыше строительного гипермаркета «Эпицентр». По данным ТЦ, ранения получили двое работников торгового центра «Эпицентр». Всего известно о более 20 пострадавших.

Дата публикации 10:04, 19.05.26

