РФ атаковала одну из областей: повреждены дома и админздания, есть жертвы
В результате атаки в громаде повреждены административные здания и многоэтажки.
Утром 19 мая российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Глуховской громаде Сумской области. Есть жертвы.
Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.
По предварительным данным, россияне ударили по гражданской инфраструктуре двумя беспилотниками. Из-за обстрелов повреждены административные здания и многоэтажки.
Что известно о жертвах
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил , что погибли двое мужчин 58 и 52 лет.
Кроме того, четыре человека пострадали — это две женщины и двое мужчин. Травмированных госпитализировали в медучреждения.
Как сообщалось, среди дня 19 мая россияне ударили баллистической ракетой по гипермаркету в Прилуках Черниговской области. По предварительной информации, известно о двух погибших и 17 раненых, среди которых ребенок.