РФ атаковала одну из областей: повреждены дома и админздания, есть жертвы

В результате атаки в громаде повреждены административные здания и многоэтажки.

Шахед. / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Утром 19 мая российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в Глуховской громаде Сумской области. Есть жертвы.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

По предварительным данным, россияне ударили по гражданской инфраструктуре двумя беспилотниками. Из-за обстрелов повреждены административные здания и многоэтажки.

Что известно о жертвах

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил , что погибли двое мужчин 58 и 52 лет.

Кроме того, четыре человека пострадали — это две женщины и двое мужчин. Травмированных госпитализировали в медучреждения.

Как сообщалось, среди дня 19 мая россияне ударили баллистической ракетой по гипермаркету в Прилуках Черниговской области. По предварительной информации, известно о двух погибших и 17 раненых, среди которых ребенок.

