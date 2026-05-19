РФ ударила баллистикой по центру Прилук: погибли люди, "прилетело" возле торгового центра
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам в Черниговской области, попав в гипермаркет «Эпицентр». В результате атаки загорелась крыша здания, есть погибшие и раненые, среди пострадавших ребенок.
Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по гипермаркету «Эпицентр» в Прилуках Черниговской области. Это произошло во время воздушной тревоги.
В результате попадания ракеты горит крыша «Эпицентра». Об этом сообщает Черниговская ОВА.
Россияне ударили по Прилукам баллистикой: горит «Эпицентр»
Кроме повреждения строительного гипермаркета, есть повреждения на территории неработающего завода, который расположен рядом.
Удар по Прилукам пришелся на центр города.
В результате российской атаки есть раненые.
По информации полиции Черниговской области, предварительно известно о 2 погибших и 17 раненых, среди которых ребенок.
Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что удар произошел около 10 утра. Под вражеский удар попало одно из предприятий.
«Поврежден торговый центр рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника», — пишет Чаус.
Все службы работают на местах. Раненым оказывают помощь.
Удары России: последние новости
Напомним, в ночь на 18 мая российская армия совершила масштабную атаку на Днепр и область, применив ракеты, беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Воздушная тревога и серии мощных взрывов продолжались с вечера до самого утра. Под прицелом врага оказались жилые кварталы областного центра, где зафиксированы попадания и возникли пожары, в том числе на крыше многоэтажки.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, вуз, религиозное учреждение, предприятие и автомобили. Число пострадавших возросло до 23 человек, среди которых трое детей. Самому маленькому пострадавшему ребенку всего 5 месяцев.
Восемь человек были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.