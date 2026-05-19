РФ ударила баллистикой по центру Прилук: погибли люди, "прилетело" возле торгового центра

Удар по Прилукам 19 мая

Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по гипермаркету «Эпицентр» в Прилуках Черниговской области. Это произошло во время воздушной тревоги.

В результате попадания ракеты горит крыша «Эпицентра». Об этом сообщает Черниговская ОВА.

Кроме повреждения строительного гипермаркета, есть повреждения на территории неработающего завода, который расположен рядом.

Удар по Прилукам пришелся на центр города.

В результате российской атаки есть раненые.

По информации полиции Черниговской области, предварительно известно о 2 погибших и 17 раненых, среди которых ребенок.

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что удар произошел около 10 утра. Под вражеский удар попало одно из предприятий.

«Поврежден торговый центр рядом с местом прилета, супермаркет и пожарная техника», — пишет Чаус.

Все службы работают на местах. Раненым оказывают помощь.

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия совершила масштабную атаку на Днепр и область, применив ракеты, беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Воздушная тревога и серии мощных взрывов продолжались с вечера до самого утра. Под прицелом врага оказались жилые кварталы областного центра, где зафиксированы попадания и возникли пожары, в том числе на крыше многоэтажки.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, вуз, религиозное учреждение, предприятие и автомобили. Число пострадавших возросло до 23 человек, среди которых трое детей. Самому маленькому пострадавшему ребенку всего 5 месяцев.

Восемь человек были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

