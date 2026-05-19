Всю Україну охопила повітряна тривога: яка причина
Влада закликає перебувати в безпечних місцях.
По всій Україні 19 травня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.
Про це повідомили у ПС України.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться в повідомленні.
МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал».
За інформацією моніторингових каналів, у повітрі перебуває 2 борти МіГ-31К.
«Попередньо, це ядерні тренування», — пишуть канали.
Нагадаємо, в ніч проти 19 травня російські війська атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками. У Новобаварському районі Харкова були пошкоджені житлові будинки та виникла масштабна пожежа, постраждали люди.
Також у селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару дрона загинула 69-річна жінка, ще кілька людей, серед яких дитина, дістали поранення.