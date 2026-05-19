Будинки знищені вщент, вбита жінка: моторошні наслідки "прильотів" у Харкові та передмісті (фото)

Наслідки російської атаки на Харків та передмістя / © ДСНС

Вночі та зранку 19 травня російські загарбники атакували «Шахедами» Новобаварський район Харкова та Харківський район. Загинула жінка, постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких дитина. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань та розбирати завали, а містяни розповідають про пережите.

Про це повідомили ДСНС України, мер Харкова Ігор Терехов, директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких та мешканець пошкодженого будинку.

У селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару ворожого безпілотника загинула 69-річна жінка. Ще троє людей дістали поранення, серед них — дитина.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

У Новобаварському районі Харкова через удар було зруйновано житловий будинок, також спалахнула пожежа площею 150 кв. м. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. На місці тривають роботи з гасіння пожежі та розбирання завалів. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи.

«Внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району Харкова є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка«, — написав Терехов у Мережі.

Він також повідомив, що з одного з будинків вдалося врятувати двох людей. Спочатку існувала інформація, що під завалами може перебувати ще одна людина, але вона не підтвердилася — власник будинку з’явився. Наразі він перебуває у шоковому стані, з ним працюють психологи.

Про деталі таки на Харків розповів Гладких.

«Ворог завдав трьох ударів («Шахедами» — ред.) по Новобаварському району міста Харків. Перше влучання сталося близько першої години ночі. Горіла територія приватного підприємства. На щастя, там без постраждалих. Вже о п’ятій ранку ворог повторно завдав двох ударів двох по Новобаварському району. Сталося влучання біля багатоквартирного житлового будинку. Там пошкоджено більше ніж 120 вікон. Також сталося влучання безпосередньо в приватний будинок. Тут маємо на цій локації трьох постраждалих. На щастя, людина, яка є власником будинку, в цей час в будинку не перебувала, залишилася живою», — повідомив директор Департаменту надзвичайних ситуацій у коментарі «Думка. Новини Харкова».

На місці продовжують працювати комунальні служби міста та підрозділи ДСНС. Тривають гасіння пожежі й аварійно-рятувальні роботи.

Про пережиту атаку розповів 61-річний харків’янин Геннадій Євгенович, чий будинок зазнав серйозних руйнувань.

«Більша частина будинку знищена. На перший погляд, відновленню не підлягає. Всередині ще перекосило стіни і стелі», — сказав чоловік.

Геннадій Євгенович на тлі свого зруйнованого будинку / © скриншот з відео

«Ми спали. Я заснув о третій ночі, тому що гучно сильно було. І от через дві години, я не знаю, коли саме це сталося, як по тривозі я підскочив. Слава Богу, живі. Дружина жива. Ми з нею вийшли через вікна«, — поділився пережитим містянин.

У дворі також пошкоджені господарські споруди, колодязь і город. За словами Геннадія Євгеновича, напередодні вони щойно висадили помідори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі та на світанку РФ атакувала безпілотниками Новобаварський район Харкова. Внаслідок перших ударів було пошкоджено 25 приватних будинків і багатоповерхівку, постраждали 47-річний чоловік та 50-річна жінка. На світанку окупанти знову вдарили по району, поціливши у приватний будинок.

