Молочні продукти можуть шкодити кишківнику: що виявили вчені

Молочні продукти можуть як підтримувати здоров’я кишківника, так і впливати на нього менш однозначно. Нове дослідження показало, що молоко пов’язане зі збільшенням різноманітності кишкових бактерій, тоді як сир у деяких випадках асоціювався зі зниженням кількості окремих мікроорганізмів.

Про це повідомило видання Earth.com.

Кишковий мікробіом — це величезна спільнота бактерій, грибків і вірусів, які мешкають переважно у товстому кишківнику. Вони допомагають організму перетравлювати їжу, підтримують імунну систему, беруть участь у виробленні певних вітамінів і навіть взаємодіють із нервовою системою.

На склад цієї мікробної спільноти впливають різні чинники: харчування, рівень стресу, сон, фізична активність, антибіотики та навіть умови, у яких людина народилася. Одним із найбільш дискусійних продуктів залишаються молочні вироби, адже вони містять поживні речовини, а інколи й живі бактеріальні культури. Водночас учені досі не дійшли єдиної думки щодо їхнього впливу на кишківник.

У новому дослідженні фахівці вирішили вивчити не зразки калу, як це роблять зазвичай, а бактерії, які безпосередньо прикріплюються до слизової оболонки товстої кишки. На думку авторів роботи, саме така методика дозволяє краще зрозуміти, як мікроорганізми взаємодіють із кишковим бар’єром та імунними клітинами.

У дослідженні взяли участь дорослі пацієнти ветеранського шпиталю в Х’юстоні, які проходили планову колоноскопію. У жодного з учасників не було серйозних захворювань, здатних вплинути на результати аналізу. Під час процедури лікарі взяли невеликі біопсійні зразки слизової оболонки товстої кишки для лабораторного дослідження.

Загалом учені проаналізували 97 біопсій від 34 осіб. Перед обстеженням учасники заповнили анкети щодо свого харчування за останній рік, зокрема вказували, як часто вживали молоко, сир, йогурт та інші молочні продукти.

Для аналізу мікробіому команда використала секвенування 16S рРНК — метод, який дозволяє визначити, які саме бактерії присутні у зразках та в якій кількості. Під час оцінювання результатів дослідники також враховували вік учасників, масу тіла, вживання алкоголю, куріння, загальний стан здоров’я та якість харчування.

Результати показали, що люди, які споживали більше молока та молочних продуктів загалом, мали вищу альфа-різноманітність бактерій у слизовій оболонці товстої кишки. Тобто, у них спостерігалося більше різних видів мікроорганізмів. Науковці зазначають, що різноманітність мікробіому зазвичай вважають ознакою більш стабільної та стійкої бактеріальної спільноти.

Крім того, у людей із вищим споживанням молока виявили більшу кількість бактерій Faecalibacterium. Ці бактерії виробляють бутират — коротколанцюгову жирну кислоту, яка живить клітини товстої кишки та може допомагати контролювати запалення.

Також у таких учасників був вищий рівень Akkermansia — бактерії, яку часто пов’язують із кращим станом кишкового бар’єра та метаболічного здоров’я.

Дослідники звернули увагу й на роль лактози. Після врахування її кількості зв’язок між молоком і змінами мікробіому став слабшим. Це може свідчити про те, що лактоза діє як пребіотик — тобто слугує поживним середовищем для певних корисних бактерій.

Водночас сир продемонстрував іншу тенденцію. Більше його споживання було пов’язане зі зниженням кількості деяких бактерій, зокрема Bacteroides та Subdoligranulum. Автори дослідження наголошують, що ці результати не означають автоматичної шкоди від сиру.

Науковці припускають, що різниця може бути пов’язана зі змінами поживного складу молока під час виробництва сиру. Наприклад, у багатьох твердих сирах міститься значно менше лактози, ніж у молоці.

Щодо йогурту, дослідження не дозволило зробити чітких висновків. Учасники вживали його у дуже невеликих кількостях, тому дослідники не змогли достовірно оцінити його вплив на кишкові бактерії.

Автори роботи наголошують, що універсального «ідеального» мікробіому не існує. На склад кишкових бактерій впливає не лише молочна їжа, а й загальний раціон, кількість клітковини, сон, рівень стресу та спосіб життя загалом.

Для остаточних висновків потрібні масштабніші та триваліші дослідження за участю більшої кількості людей. Однак уже зараз результати демонструють, що різні молочні продукти можуть по-різному взаємодіяти з бактеріями, які живуть на стінках кишківника.

