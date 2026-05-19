Ломаченко повертається на ринг: названо імена потенційних суперників українця

Василь Ломаченко / © Associated Press

Реклама

Стали відомі імена потенційних суперників колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, який відновлює кар'єру.

Як повідомив журналіст Майк Коппінджер, 38-річний український боксер спочатку планує зустрітися в ринзі з мексиканцем Емануелем Наваррете, а потім — провести бій проти американця Джервонти Девіса.

Зазначимо, що Наваррете володіє поясами WBO та IBF у другій напівлегкій вазі. Мексиканець у травні 2024 року вже бився з одним українцем — тоді він програв Денису Берінчику в поєдинку за вакантний титул WBO у легкій вазі.

Реклама

Раніше менеджер українського боксера Егіс Клімас підтвердив, що Ломаченко вирішив повернутися в ринг і планує провести бій уже восени.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року.

В останньому бою Василь у травні 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар’єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

Реклама

Ломаченко — володар золотих нагород Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. На профірингу він здобув 18 перемог (12 — нокаутом) і зазнав 3 поразок.

Раніше повідомлялося, що непереможний ексчемпіон світу викликав на бій Ломаченка та готовий приїхати до України.

Новини партнерів