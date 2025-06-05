Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри

Василь Ломаченко / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про своє рішення 37-річний український боксер повідомив на сторінці у Facebook, опублікувавши відеозвернення.

"В житті будь-якого спортсмена буває момент, коли він вішає рукавиці на гвіздок. В нашій історії цей день настав. Передусім хотів би подякувати Господу нашому, Ісусу Христу, за все, що він для нас зробив, і вів маленького марнославного хлопця своїм шляхом, котрий показав, що визнання, історія, легендарність – це не сам сенс буття

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Вдячний за всі перемоги, невдачі на ринзі та в житті. Радий тому, що під кінець кар'єри прийшло розуміння, в який бік повинна рухатись людина, щоб перемогти. Перемогти не на ринзі, а перемогти вітху людину і в кінці отримати свою нагороду.

Вдячний Господу за прекрасних, чесних, порядних батьків, за їхню турботу, виховання і тепло, яке отримував протягом всього часу. Батько навчив не лише мистецтву боксу, але й бути взірцем для своїх дітей, яким є для мене. Багато робив помилок в житті та залі, але він завжди був поруч, коли потрібно – підправляв, іноді хвалив. Багато добрих і приємних спогадів залишилось. Люблю тебе, мій рідний.

Низький уклін і найтепліші слова, які є у світі, присвячую і бажаю тобі, тату. Для мене серед людей ти – номер один. Моя сім'я завжди поряд, вони завжди щиро були раді моїм перемогам і гірко переживали поразки. Але вони зробили нас тільки сильнішими.

Андрій Борисович – унікальна людина, яка багато чому мене навчила. Пазл, без якого цю картину ми б не зібрали. Космічний професіонал своєї справи. В нашій кар'єрі були різні моменти, але ми їх проходили гідно. Ваші людські якості – це окрема розмова. Ви людина, яка жертвує собою і своїм часом заради інших. Я радий, що наші професійні стосунки переросли в дружбу. Дякую вам за все.

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Егісе, любий, дякую тобі за все, що робив для мене та моєї родини. Людина, яка знає свою справу. Найкращий менеджер світу, який став другом і членом родини, чиї професійні якості перетинаються з людськими: чесність, порядність, доброта і знайти вихід з будь-якої ситуації. Менеджер, який на 100% виконував непрості задачі. Бажаю тобі міцності духу та вагон здоров'я. Щоб завдяки тобі запалювались нові зірки боксу", – сказав Ломаченко.

У послужному списку Ломаченка 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою Василь 12 травня 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

Впродовж кар'єри він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).

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