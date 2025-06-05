На Черкащині керівник аматорського ансамблю зґвалтував та вбив дитину

Зловмисника затримано / © Associated Press

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У Черкасах чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої, а також одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні. Йому призначено покарання — довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

«Керівник аматорського ансамблю у червні 2024 року вчинив дії сексуального характеру стосовно 10-річної дівчинки у будинку культури у Звенигородському районі. Щоб приховати злочин — позбавив її життя», — йдеться у повідомленні відомства.

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Також встановлено, що засуджений зберігав у телефоні, ноутбуці та флешнакопичувачах графічні файли дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів він не визнав.

Решту життя зловмисник проведе у в’язниці.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині бабуся розшукувала свого онука. Згодом виявили його тіло на городі. Більше про моторошний злочин читайте у новині.

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