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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

На Черкащині керівник аматорського ансамблю зґвалтував та вбив дитину

Суд приговорив до довічного ув’язнення жителя Черкащини, який зґвалтував та вбив малолітню дівчинку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Черкасах чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої, а також одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні. Йому призначено покарання — довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

«Керівник аматорського ансамблю у червні 2024 року вчинив дії сексуального характеру стосовно 10-річної дівчинки у будинку культури у Звенигородському районі. Щоб приховати злочин — позбавив її життя», — йдеться у повідомленні відомства.

Також встановлено, що засуджений зберігав у телефоні, ноутбуці та флешнакопичувачах графічні файли дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів він не визнав.

Решту життя зловмисник проведе у в’язниці.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині бабуся розшукувала свого онука. Згодом виявили його тіло на городі. Більше про моторошний злочин читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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