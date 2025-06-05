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На Черкащині керівник аматорського ансамблю зґвалтував та вбив дитину
Суд приговорив до довічного ув’язнення жителя Черкащини, який зґвалтував та вбив малолітню дівчинку.
У Черкасах чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої, а також одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні. Йому призначено покарання — довічне позбавлення волі.
Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.
«Керівник аматорського ансамблю у червні 2024 року вчинив дії сексуального характеру стосовно 10-річної дівчинки у будинку культури у Звенигородському районі. Щоб приховати злочин — позбавив її життя», — йдеться у повідомленні відомства.
Також встановлено, що засуджений зберігав у телефоні, ноутбуці та флешнакопичувачах графічні файли дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.
Свою провину у вчиненні інкримінованих злочинів він не визнав.
Решту життя зловмисник проведе у в’язниці.
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