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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Херсонщину: загинула дитина

У Херсонській області росіяни вбили дитину під час обстрілу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ щодня обстрілює Херсон

РФ щодня обстрілює Херсон / © Getty Images

У Херсонській області через російську агресію одна дитина загинула, ще дев’ять людей дістали поранення, з них — дві дитини.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили сім багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, під час масованої повітряної атаки росіян у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 мешканців регіону постраждали.

Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї дитини деблокували рятувальники.

За даними Повітряних сил, російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.

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