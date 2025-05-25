Росіяни атакували Херсонщину: загинула дитина

РФ щодня обстрілює Херсон / © Getty Images

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У Херсонській області через російську агресію одна дитина загинула, ще дев’ять людей дістали поранення, з них — дві дитини.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили сім багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

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Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, під час масованої повітряної атаки росіян у Житомирській області загинули 3 дитини, ще 12 мешканців регіону постраждали.

Діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї дитини деблокували рятувальники.

За даними Повітряних сил, російські війська запустили по Україні 367 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та безпілотники. Як відпрацювала ППО — читайте у новині.