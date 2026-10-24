Яке церковне свято в Україні 31 жовтня

Церковне свято 31 жовтня / © unsplash.com

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31 жовтня (13 листопада), в православному календарі день пам’яті апостолів Стахія, Амплія й інших. Апостоли Стахій, Амплій, Урбан, Наркис, Апелій та Аристовул належать до числа ранніх християнських діячів, яких згадує апостол Павло у своєму Посланні до римлян. Вони жили в I столітті, коли християнство лише поширювалося Римською імперією, а його послідовники часто стикалися з переслідуваннями та нерозумінням.

Найважливіше джерело відомостей про цих святих — Послання апостола Павла до римлян. У 16-му розділі він передає вітання членам християнської громади Рима, називаючи багатьох людей, які допомагали поширювати віру.

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Зокрема, у Посланні до римлян 16:8–11 згадані Амплій, Урбан, Стахій, Апелій і Наркис разом із близькими їм за вірою людьми. У Римлян 16:10 Павло пише про Апелія, випробуваного у Христі, а в Римлян 16:11 передає вітання домашнім Наркиса, які належать Господу.

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Церковне свято 31 жовтня — день пам’яті мученика Елімаха

Святий мученик Єпімах жив у III столітті в Єгипті. Він походив із християнської родини та змалку прагнув присвятити своє життя Богові. У часи переслідувань християн його приклад став свідченням мужності й відданості вірі в Ісуса Христа.

За церковним переданням, Єпімах залишив звичне життя й оселився в пустельній місцевості поблизу гори Пелусійської. Там він багато років провів у молитві, пості та духовному подвизі. Віддалившись від міської метушні, святий прагнув зміцнити свою віру й навчитися жити відповідно до християнських заповідей.

Єпімах дізнався, що в Александрії за правління імператора Деція, близько 250 року, посилилися переслідування християн. Частина вірян переховувалася, а інші боялися відкрито сповідувати свою віру. Почувши про їхні страждання, пустельник вирішив вирушити до міста, щоб підтримати одновірців.

Прибувши до Александрії, Єпімах побачив, як язичницькі обряди супроводжувалися переслідуваннями послідовників Христа. За житійним переказом, він увійшов до язичницького святилища та зруйнував ідолів, відкрито заявивши про свою християнську віру.

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За цей вчинок святого заарештували й привели на суд. Від нього вимагали зректися Христа та принести жертву язичницьким богам. Єпімах відмовився виконувати накази переслідувачів і залишився вірним своїм переконанням.

За церковним переданням, Єпімаха піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити його відмовитися від християнства. Однак він не зрікся віри навіть перед загрозою смерті.

Житіє святого також розповідає про жінку, яка мала хворе око й спостерігала за його стражданнями. Крапля крові мученика потрапила їй в око, після чого вона прозріла. Це чудо, за переказом, укріпило її віру в Христа.

Зрештою Єпімаха стратили через усічення мечем. Його мученицька смерть стала символом непохитності у вірі та готовності свідчити про свої переконання навіть у найтяжчих обставинах.

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Церковне свято в Україні 31 жовтня за старим календарем

За старим календарем 31 жовтня в Україні вшановували пам’ять святого апостола і євангеліста Луки. За церковним переданням, Лука народився в Антіохії Сирійській і здобув добру освіту. Він знав медицину, володів грецькою мовою та цікавився мистецтвом. Почувши про Ісуса Христа, Лука прийняв християнське вчення й присвятив життя його поширенню. Особливе місце в його житті посіло служіння разом з апостолом Павлом. Лука супроводжував його в місіонерських подорожах, підтримував під час випробувань і залишався поруч навіть тоді, коли інші відходили. У Посланні до колосян 4:14 Павло називає його «улюбленим лікарем».

Прикмети 31 жовтня

Народні прикмети 31 жовтня / © pexels.com

Якщо 31 жовтня морозно, зима може прийти раніше й бути холодною.

Якщо на вишні залишилося листя, сніг, який випаде, може швидко розтанути.

Якщо місяць блідий і затуманений, очікують дощу або снігу.

Що не можна робити 31 жовтня

Цього дня не радять позичати гроші чи робити дорогі покупки, адже такі витрати нібито можуть призвести до матеріальних втрат. За повір’ями, краще не підбирати речі, залишені на землі. А якщо знайдеш чужі гроші, їх рекомендують віддати тим, хто потребує допомоги. Вважається, що такий вчинок принесе добробут і прихильність долі в наступному році.

Що можна робити 31 жовтня

За звичаєм готують страви з курятини. Господарі, які розводять курей, у цей час переводять птицю до зимових приміщень або додатково утеплюють курники, щоб захистити її від холоду. З цим днем пов’язане повір’я про сон: вважається, що людина, яка добре відпочине цієї ночі, матиме довге життя.

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