Океан у небі: харків’ян налякали незвичні хмари над містом

У Харкові помітили рідкісні хмари / © Фото з відкритих джерел

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Небо іноді нагадує декорації до фантастичного фільму: замість звичних білих хмар над головою з’являються темні хвилі, ніби хтось перевернув океан догори дном. Саме таку картину 22 жовтня спостерігали жителі Харкова. Незвичайні хмарні утворення мають назву Asperitas і належать до рідкісних атмосферних явищ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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За даними метеорологів, незвичайні хмари було помітно приблизно о 16:00 серед інших хмарних утворень. Того дня в Харкові була хмарна погода з проясненнями, а дощ із перервами тривав від від обіду до вечора.

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Що таке хмари Asperitas

Головна особливість Asperitas — їхня нижня поверхня, яка утворює нерівні хвилясті вигини. Одні ділянки хмари можуть здаватися гладкими, інші — нагадувати гострі западини або темні складки. Через різну товщину хмарного шару сонячне світло проходить крізь нього нерівномірно, створюючи контрастні світлі й темні ділянки.

«Їхня нижня поверхня нагадує морські хвилі, що здіймаються під час шторму», — так описали це явище в Українському гідрометцентрі.

Назва asperitas походить від латинського слова, що означає «шорсткість» або «нерівність». Вона добре передає вигляд цих хмар, які наче вкривають небо зморшками.

Водночас Asperitas — не окремий основний тип хмар, як купчасті чи перисті, а додаткова особливість їхньої структури. У 2017 році Всесвітня метеорологічна організація внесла її до Міжнародного атласу хмар. Це стало важливою подією для метеорології, адже незвичне утворення отримало офіційне визнання після багатьох років спостережень і збору фотографій очевидців.

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Як утворюються хвилі на нижній поверхні хмар

Точний механізм появи Asperitas досі досліджують. Одна з головних гіпотез пов’язує їх із рухом повітряних мас, атмосферними хвилями та змінами вітру на різних висотах. Коли повітряні шари взаємодіють між собою, нижня частина хмар може набувати незвичайного рельєфу.

За даними британської метеорологічної служби Met Office, такі утворення пов’язані з нестійкими атмосферними умовами. Їх нерідко спостерігають після гроз або поблизу грозових систем, але вони можуть виникати й за відносно спокійної погоди.

Тому незвичайний вигляд неба сам по собі не означає, що насувається небезпечна негода. Asperitas не є самостійною причиною дощу чи грози. Вони можуть супроводжувати інші хмарні утворення, з яких випадають опади, але визначати погоду лише за їхньою появою не варто.

Незвичайні явища в небі — останні новини

Хмари дивують не лише на Землі. Астрономів давно цікавить гігантське утворення, яке регулярно з’являється над поверхнею Марса: воно сягає приблизно 1800 кілометрів завдовжки, хоча згодом швидко зникає. Моделювання показало, що це хмара на Марсі завдовжки 1800 км, яка виникає через рух вологого повітря над високою горою. Незвичне явище нагадує, що атмосферні процеси можуть створювати дивовижні форми навіть на іншій планеті.

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На Землі ж поєднання температури, вологості та руху повітря здатне породжувати не лише хмари, а й небезпечні опади. Наприклад, град утворюється всередині потужних грозових хмар, де сильні висхідні потоки багаторазово підхоплюють крижинки й нарощують на них нові шари льоду. Коли градини стають надто важкими, вони падають на землю. Розуміння таких процесів допомагає пояснити, чому різні атмосферні явища виникають за певних умов.

Світло теж здатне перетворити звичайне небо на незвичне видовище. NASA публікувало зображення так званої «вогняної веселки» над США — оптичного явища, яке виникає завдяки заломленню сонячного світла в кристалах льоду у високих хмарах. Попри назву, це не справжня веселка й не вогонь, а гра світла, яка за відповідних умов створює яскраві кольорові смуги на небі.

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