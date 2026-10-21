Якою буде погода в Україні у листопаді: прогноз метеорологів

Погода в листопаді

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Останній місяць осені в Україні принесе поступове похолодання, проте загалом погодні умови залишатимуться досить комфортними для цієї пори року. За прогнозом головної наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту, професорки Вазіри Мартазінової, листопад виявиться теплішим за кліматичну норму й не принесе екстремальних морозів.

Якою буде температура в Україні в листопаді

Незважаючи на поступове осіннє похолодання, середні показники температури повітря залишатимуться в межах багаторічних значень і не опуститься нижче за кліматичну норму. Погодні умови загалом очікуються досить комфортними для цієї пори року.

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У денні години більшість регіонів України перебуватиме в умовах помірного тепла, адже стовпчики термометрів триматимуться біля позначки +10 °C. Показники температури вночі періодично опускатимуться нижче нуля, через що в окремі дні можливе зниження температури та перші заморозки до -5 °C.

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Загальний характер погоди протягом місяця залишатиметься відносно м’яким. Хоча окремі дні й можуть видатися студеними, тривалих і суворих морозів у цей період не прогнозується.

Чого чекати від опадів та чи випаде перший сніг

Протягом останнього осіннього місяця інтенсивність і характер опадів залишатимуться помірними. Синоптики наголошують, що сильних тривалих злив чи затяжної негоди в цей період очікувати не варто.

Основним видом опадів залишатимуться невеликі дощі, які випадатимуть періодично й регулярно чергуватимуться з сухою та відносно сухою погодою. Повноцінного зимового покриву листопад не принесе. Формування першого мокрого снігу з дощем можливе лише наприкінці місяця, проте такі опади матимуть короткочасний характер і не затримаються на землі надовго.

Якою буде погода в зиму

За попередніми оцінками Climate Impact Company, тенденція до м’яких погодних умов збережеться й узимку. Очікується, що майбутня зима буде теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами, зокрема в грудні. На це впливає збереження теплових аномалій у Середземному морі та акваторіях біля західного узбережжя Європи, що сформувалися ще влітку.

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