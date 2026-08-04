NASA показало унікальну "вогняну веселку", яка раптово зʼявилася в небі: що це за явище

Вогняна веселка фотографки Christa Harbig / © NASA

Реклама

NASA опублікувало фото незвичної «вогняної веселки» над США, яка насправді є округло-горизонтальною дугою — оптичним ефектом в атмосфері.

Про це йдеться в описі NASA Astronomy Picture of the Day, де 2 серпня 2026 року оприлюднили знімок фотографки Christa Harbig. Кадр зробили поблизу Норт-Форк-Маунтін у Західній Вірджинії.

Реклама

Попри неформальну назву, це явище не має стосунку до вогню і не є звичайною веселкою. NASA пояснює, що в перистих хмарах кристали льоду працюють як маленькі призми та заломлюють сонячне світло. Через це в небі з’являється яскрава дуга, що проходить паралельно до горизонту.

Реклама

«Численні плоскі шестигранні кристали льоду, що складають перисту хмару, повинні бути вирівняні горизонтально, щоб правильно заломлювати сонячне світло подібним чином», – заявили в NASA.

Чому «вогняна веселка» з’являється нечасто

Для появи округло-горизонтальної дуги Сонце має піднятися щонайменше на 58 градусів над горизонтом, а в небі мають бути перисті хмари. Пласкі шестикутні кристали льоду всередині них повинні розташуватися майже горизонтально, щоб заломлювати світло в одному напрямку.

Поєднання цих умов трапляється нечасто, тому побачити таку дугу вдається рідше, ніж звичайну веселку. Інші атмосферні оптичні ефекти також можуть мати незвичний вигляд — наприклад, біла веселка, яка виникає через розсіювання світла в дуже дрібних краплях туману.

Новини партнерів