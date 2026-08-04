Колишні засуджені у ЗСУ отримають нові права: Зеленський підписав закон

ЗСУ / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підписав законодавчі зміни, які суттєво розширюють соціальні гарантії та права колишніх засуджених, котрі долучилися до лав Збройних сил за контрактом після умовно-дострокового звільнення.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Закон для колишніх засуджених у ЗСУ підписано: які права вони отримають

Як зазначається у пояснювальній записці законопроєкту, що службу за контрактом для колишніх засуджених дозволили у травні 2024 року, і за цей час до армії долучилися понад 12 тисяч людей. Однак на практиці виникло чимало проблем.

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Такі військові не могли піти у щорічну відпустку чи лікуватися за місцем проживання за висновком ВЛК. Після поранення чи хвороби їх не можна було перевести до тилових підрозділів, а законні підстави для звільнення зі служби були обмеженими. Окремою проблемою стало те, що жінки-військові з цієї категорії не мали права на декретні відпустки.

Підписаний закон усуває цю нерівність і гарантує колишнім засудженим низку важливих прав:

Право на відпустки. Щорічна основна відпустка тривалістю до 15 днів (після року служби та припинення адміністративного нагляду), а також додаткова відпустка після звільнення з полону. Жінкам-військовослужбовицям гарантовано право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Переведення та лікування. Можливість переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби, а в разі хвороби чи поранення — до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби, з можливістю проходити лікування за висновком ВЛК. Звільнення зі служби. Розширено перелік підстав для розірвання контракту, зокрема через інвалідність унаслідок поранення, звільнення з полону, досягнення граничного віку, а для жінок — через вагітність чи догляд за дитиною.

На думку авторів законопроєкту, ці зміни підвищать мотивацію бійців, усунуть правову дискримінацію та сприятимуть раціональному використанню їхнього потенціалу й подальшій соціальній адаптації.

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