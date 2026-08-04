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Колишні засуджені у ЗСУ отримають нові права: Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закон, який змінює правила служби для тисяч військових.
Президент Володимир Зеленський підписав законодавчі зміни, які суттєво розширюють соціальні гарантії та права колишніх засуджених, котрі долучилися до лав Збройних сил за контрактом після умовно-дострокового звільнення.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Закон для колишніх засуджених у ЗСУ підписано: які права вони отримають
Як зазначається у пояснювальній записці законопроєкту, що службу за контрактом для колишніх засуджених дозволили у травні 2024 року, і за цей час до армії долучилися понад 12 тисяч людей. Однак на практиці виникло чимало проблем.
Такі військові не могли піти у щорічну відпустку чи лікуватися за місцем проживання за висновком ВЛК. Після поранення чи хвороби їх не можна було перевести до тилових підрозділів, а законні підстави для звільнення зі служби були обмеженими. Окремою проблемою стало те, що жінки-військові з цієї категорії не мали права на декретні відпустки.
Підписаний закон усуває цю нерівність і гарантує колишнім засудженим низку важливих прав:
Право на відпустки. Щорічна основна відпустка тривалістю до 15 днів (після року служби та припинення адміністративного нагляду), а також додаткова відпустка після звільнення з полону. Жінкам-військовослужбовицям гарантовано право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
Переведення та лікування. Можливість переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби, а в разі хвороби чи поранення — до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби, з можливістю проходити лікування за висновком ВЛК.
Звільнення зі служби. Розширено перелік підстав для розірвання контракту, зокрема через інвалідність унаслідок поранення, звільнення з полону, досягнення граничного віку, а для жінок — через вагітність чи догляд за дитиною.
На думку авторів законопроєкту, ці зміни підвищать мотивацію бійців, усунуть правову дискримінацію та сприятимуть раціональному використанню їхнього потенціалу й подальшій соціальній адаптації.
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