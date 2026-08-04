З "прапорами Новоросії" і іконами Миколи ІІ: віряни УПЦ МП попри заборону йдуть хресним ходом до Почаївської лаври

Хресна хода УПЦ МП / © «Суспільне.Тернопіль»

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Віряни Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) йдуть хресним ходом до Почаївської лаври на вшанування свята Почаївської ікони Матері Божої, яке за юліанським календарем (старим стилем) вшановують 5 серпня.

Про це передає «Суспільне».

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Віряни Московського патріархату йдуть пішки аж з Волині. За інформацією видання, у колоні йде понад дві тисячі людей. Їх супроводжують правоохоронці.

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Зауважимо, що такі заходи УПЦ МП проводить щороку, навіть попри заборони місцевої влади. Цьогоріч Демидівська селищна рада на Рівненщині ухвалила рішення про заборону проведення хресного ходу та інших масових заходів вірян УПЦ МП на території громади. Попри це, хід з Волині до Почаєва однаково відбувся.

Торік Тернопільська обласна військова адміністрація, зважаючи на воєнний стан в країні, заборонила хід УПЦ МП. 2025 року виконавчий комітет Збаразької міської ради заборонив колоні йти територією громади. Попри це, віряни УПЦ МП проігнорували ці вимоги.

Прапори, які полюбляють окупанти, і ікони російських царів

Крім того, очевидці повідомляють, що віряни УПЦ МП знову йдуть з прапорами, які були символікою підрозділів окупантів так званої «ДНР». Йдеться про зображення Ісуса Христа на червоному тлі. Віряни УПЦ МП стверджують, що це — ікона «Спаса Нерукотворного». Але загалом «Спас Нерукотворний» у решті православних церков зображується на жовтому тлі. І лише російські окупанти ще від 2014 року використовують цей стяг у боях проти української армії на рівні з російським триколором.

«Окремі прапори, помітні в колоні, окупанти вивішують на захоплених українських територіях. І це продовжується на 5-й рік війни… Під час війни будь-які прояви "руського міра" є неприйнятними. Українська держава має чітко реагувати на подібні випадки, а організатори — дати суспільству вичерпні пояснення. Віра не може бути прикриттям для символів чи наративів держави-агресора», — наголосив колишній позаштатний радник начальника Тернопільської ОВА Богдан Яциковський.

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«І не розказуйте мені про ікони Ісуса Христа. Це не ікона, навіть не хоругва! Це звичайний прапор бойовиків "ДНР", який освячували московські попи для Гіркіна-Стрєлкова, перед яким присягав на вірність Росії Захарченко (самопроголошений голова так званої "ДНР" Олександр Захарченко, ліквідований 2018 року — Ред.) і під яким воюють ті, хто вбиває українців! Це прапор "рускава праваславнава фашизма", під яким росіяни ідуть в бій», — пояснював раніше священник ПЦУ Роман Грищук.

Деякі пропагандисти РФ пропонували надати червоному прапору зі Спасом Нерукотворним офіційний державний статус у Росії, оскільки ним користуються багато підрозділів російських окупантів на передовій проти України. Як писало російське видання «Лента.ру», підрозділи армії РФ використовують цей образ на прапорах і шевронах.

Також в учасників хресного ходу знову помітили так звані «ікони» російського царя Миколи ІІ (Кривавого) та його сім’ї, яких РПЦ вважає святими, а також інших російських святих.

Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила про виявлені ознаки афілійованості Почаївської лаври з Російською Православною Церквою та надала місяць на усунення таких зв’язків.

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