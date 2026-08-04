«Будуйте нори по всій Україні»: Маруся Звіробій розповіла про зміну тактики РФ

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У ніч проти 4 серпня російські окупанти застосували нову тактику терору проти Краматорська, вишукуючи цілі у житлових дворах за допомогою великої кількості FPV-дронів. Українська військова Маруся Звіробій розповіла про нову підступну тактику РФ і звернулася до тилу.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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За словами військовослужбовиці, сьогоднішня тактика терору Краматорська відрізнялася від попередніх.

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«Схоже на розвідку боєм дронами. Всю ніч крупні ФПВ шуршали по дворах, вишукували цілі, постраждало багато машин та пошкоджено будинки. І такої їх кількості і настирливості ще тут не було. Зранку полірнули прильотом КАБа по житловій висотці, є постраждалі», — каже Звіробій.

Крім того, за її словами, у Краматорську є серйозні проблеми зі світлом і водою, і з’явились повідомлення, що росіяни нібито скидають містом отруєну воду в пляшках.

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Аналізуючи ситуацію на цьому напрямку, Маруся Звіробій наголосила, що Росія суттєво нарощує темпи нищення українських населених пунктів.

«Якщо говорити про цей напрямок, то мені довелось бачити нищення Костянтинівки, Дружківки і зараз Краматорська. Вочевидь кожне наступне місто знищується швидше, більшими силами, розвиненішими технологіями і новими елементами тактики. І це досить нетривалі терміни, було до одного року, зараз місто хакнуть за пів року, а далі за скільки? І я не дуже розумію… комусь в Україні є до цього діло», — обурюється військова.

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Звіробій критично оцінила рівень підготовки та сприйняття загрози з боку цивільного населення в тилових регіонах України, закликавши не ігнорувати реальність та готуватися до ще більшого ускладнення ситуації.

«Будуйте нори! По всій території України! Купуйте рушниці, вчіться стріляти по повітряних цілях. Готуйтесь монтувати сітки… Коли бачиш, як смерть наступає на життя і довго перебуваєш на цьому зрізі, то неважко прогнозувати. Але важко достукатись до тих, в кого десь прогриміло, "ну по нам не попало і добре"… У нас у всіх вже нема стільки часу, як було. В розумінні швидкості змін сил і засобів противника дуже промахуються всі, навіть наш тил», — підсумувала Маруся Звіробій.

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