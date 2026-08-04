Жодного миру не буде?: експерт жорстко розставив крапки над "і" у питанні переговорів з РФ

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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На сьогодні Росія не виступає з пропозицією припинити війну, а лише висуває умови для старту переговорного процесу. Навіть якщо Україна погодиться на нинішні вимоги Кремля, це не означатиме завершення війни — Москва може одразу озвучити нові умови.

Таку думку політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

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Політолог наголосив, що наразі Україні не пропонується завершити війну без додаткових вимог з боку Росії.

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«А нам хтось пропонує завершити війну? Росія висуває умови початку переговорів. Це важливий нюанс. Після того, як Україна виконає ці вимоги, Росія цілком може висунути наступні вимоги. Що їй це завадить зробити?» — сказав Олещук.

Ведучий зазначив, що президент України Володимир Зеленський також має власні умови для початку переговорного процесу. Водночас експерт із такою оцінкою не погодився.

«Чесно кажучи, я би не сказав, що Зеленський висуває якісь вимоги для початку переговорів. Зеленський пропонує їх почати в будь-який момент у форматі, наприклад, двосторонні зустрічі чи в будь-якому іншому форматі», — прокоментував політолог.

За його словами, Київ не ставить жодних попередніх умов для старту переговорів, тоді як Москва наполягає на виконанні власних вимог ще до початку змістовного діалогу.

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«Проте абсолютно не факт, що росіяни реально готові вести ці переговори, що це не якась чергова пастка, як це було вже неодноразово раніше. От, власне кажучи, і все», — резюмував Олещук.

Переговори про закінчення війни — позиції Росії та України

Нагадаємо, Кремль відмовився від переговорів про закінчення війни без виконання своїх ультимативних вимог. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви незмінна і вимагає повного виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмови України від НАТО.

За словами радника ОП Михайла Подоляка, Зеленський пропонує Росії запровадити перемир’я в повітрі та енергетичній сфері, а також «заморозити» війну по лінії фронту як основу для переговорів. Київ готовий обговорювати найскладніші питання під час особистої зустрічі Зеленського з Путіним.

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