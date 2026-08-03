Новий етап війни чи припинення вогню: до чого варто готуватися українцям цієї осені

Україна та міжнародні партнери обговорюють терміни закінчення війни, однак важлива готовність Києва та Москви піти на поступки / © ТСН

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Українська влада та міжнародні партнери шукають шляхи для припинення війни в Україні розглядаючи нові формати переговорів та можливості закінчення активної фази війни вже найближчим часом. Водночас посадовці й аналітики наголошують, що реальний мир залежить від поєднання дипломатичного тиску, військової міці українських захисників та готовності сторін до складних компромісів.

Що відомо про припинення вогню в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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В Україні оцінили шанси на припинення вогню до початку зими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими. Під час наради послів у Києві 3 серпня глава держави закликав дипломатів забезпечити максимальну підтримку дій уряду на зовнішньому треку.

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Президент визнав, що точно спрогнозувати терміни важко, однак мета — створити для Кремля умови, за яких припинення війни стане неминучим.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об’єднуємо партнерів і тиснемо на агресора», — зазначив Зеленський.

Водночас радник Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Київ готовий розглядати різні формати припинення бойових дій та переговорного процесу, якщо це сприятиме досягненню миру.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк / © Getty Images

«Президент пропонує будь-які формати перемир’я: і в повітрі, і енергетичного перемир’я. Можна цілу низку форматів знайти. Плюс пропонується "заморожування війни" по лінії фронту для того, щоб далі вести важкі переговори», — розповів Подоляк.

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Окрім того, посадовець підкреслив, що Зеленський готовий до особистих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

В ОП назвали терміни припинення вогню

На думку керівника Офісу президента Кирила Буданова є шанси на закінчення війни в Україні до кінця 2026 року, однак зараз сторони пішли на ескалацію.

«Шанси є, і навесні був дуже хороший темп переговорів. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це все розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені», — заявив очільник ОП.

Як зазначив Буданов, рано чи пізно Росія буде зацікавлена ​​в діалозі.

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов

Водночас, коментуючи недавні заяви державного секретаря США Марко Рубіо щодо можливого розблокування мирних переговорів, керівник Офісу президента наголосив, що мирні переговори між Україною та Росією формально не припинялися.

Буданов зауважив, що найближчими тижнями США намагатимуться з’ясувати, чи існують передумови для продовження переговорного процесу.

«За наступні тижні вони намагатимуться дізнатися, чи можливе продовження мирних переговорів. Чи реалістично зараз активізовувати ці процеси. Ми всі хочемо цього, значить треба цього досягти», — сказав Буданов.

Водночас керівник ОП підкреслив, що мир наближають два ключові й паралельні процеси: системна дипломатична робота та щоденне зміцнення українських Сил безпеки й оборони.

Своєю чергою радник Офісу президента Сергій Лещенко у липні заявляв, що активна фаза бойових дій може завершитися в найближчі два-три місяці.

«Після того, як закінчиться активна фаза, вона закінчиться у найближчі 2-3 місяці, коли почне псуватися погода на фронті, я думаю, що ця воля повернеться (Росії до переговорів — Ред.)», — сказав радник ОП.

Він також наголосив, що на Росію мають посилити вплив українські «далекобійні санкції». За словами Лещенка, це повинно змусити росіян переосмислити ситуацію.

У США заявляють про поступки України та Росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що припинення війни між Росією та Україною вимагатиме взаємних поступок від обох сторін.

Очільник Білого дому зазначив, що лідери обох країн зацікавлені у припиненні війни, проте між ними зберігається взаємна неприязнь.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Я думаю, він (Зеленський — Ред.) хоче укласти угоду, і я думаю, що Путін хоче укласти угоду, але між ними велика неприязнь», — заявив президент США.

Водночас Трамп визнав, що на початку каденції помилився, коли вважав цей конфлікт найпростішим для дипломатичного вирішення. Він також згадав про значні щомісячні втрати на фронті, вказавши, що війна щомісяця забирає життя 25–30 тисяч військових.

Експерти попереджають про новий етап війни

Український журналіст Віталій Портников вважає, що Україна та Росія наближаються до нової фази війни — взаємного нищення інфраструктури від Ужгорода до Владивостока. Він наголосив, що навіть можливе перемир’я обидві країни зустрінуть на руїнах. Україна нарощуватиме далекобійні удари, а РФ використовуватиме дефіцит української ППО для власних атак.

Водночас Портников застерігає: розрахунок на те, що руйнування змусять Кремль зупинити війну, є помилковим. Як і 2022 року, коли сподівалися на реакцію РФ через величезні втрати, цей підхід не враховує готовність російського суспільства терпіти злидні.

Війна в Україні / © Associated Press

За словами журналіста, для тоталітарного режиму масштабні руйнування не є аргументом, тому вирішальним чинником має стати знищення саме бойового потенціалу ворога, а не лише його інфраструктури.

«Ми не маємо розраховувати на те, що перетворення Росії на руїну примусить росіян відмовитися від плану знищення України», — наголосив журналіст.

Тим часом політолог Максим Ялі вважає, що війна в Україні не завершиться до кінця 2026 року. За словами експерта, у Росії немає реальної волі до справедливого миру.

«Удари по російських НПЗ, паливна криза та втрати бізнесу не змінюють його рішень. Оточення подає Путіну спотворену картину, у якій Росія перемагає, а внутрішні проблеми залишаються незначними», — зазначив він.

Своєю чергою, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов повідомляє, що у мирному процесі з’явилося нове вікно можливостей через ймовірне повернення США до концепції повного й безумовного припинення вогню ще до початку будь-яких переговорів.

На думку експерта, важливим сигналом готовності Вашингтона обговорювати новий план спільно з Україною може стати приїзд Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа спочатку до Києва, а не до Москви, як це було раніше.

«Ще в Евіані, на саміті Великої сімки, відбулася достатньо важлива річ в фінальній резолюції. Крім необхідності тиску на Росію, перед допомогою Україні у вигляді ППО і далекобійності, була важлива річ щодо мирного процесу. Було позначено, що ми повертаємось до старої концепції. Спочатку повне і безумовно припинення вогню, потім все інше», — зазначив Олександр Леонов.

Експерт нагадав, що відповідну фінальну резолюцію з вимогами до РФ підписав і Дональд Трамп на саміті Великої сімки. Важливим індикатором змін може стати візит американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які цього разу мають спочатку прибути до Києва для узгодження позицій, а вже потім вирушити до Москви.

Леонов наголосив, що ідею негайного припинення бойових дій підтримують і міжнародні гравці, зокрема Китай та Казахстан. На думку аналітика, припинення вогню з подальшими довготривалими переговорами є єдиним шляхом до швидкого фіналу війни.

Нагадаємо, у Росії прихильники Путіна вже ставлять під сумнів війну в Україні. Масовані атаки українських безпілотників, рекордна інфляція та постійна тривога змусили росіян змінити свої погляди.

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