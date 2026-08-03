Огірки, як в Макдональдсі, можна приготувати вдома: рецепт на зиму

Приготувати хрусткі й солодкувато-кислі огірки пікулі, як у МакДональдсі, можна за допомогою простих і доступних інгредієнтів, витративши мінімум зусиль та отримавши неймовірно апетитну заготівлю на зиму, яка ідеально доповнить будь-які домашні гамбургери, сендвічі чи м’ясні страви.

Свіжі огірки ретельно миють у холодній воді, після чого нарізають на акуратні кружальця товщиною приблизно 3-4 міліметри. Нарізані овочі перекладають у глибоку миску та щедро засипають 2 столовими ложками звичайної кухонної солі, уникаючи солі екстра, щоб не зробити заготівлю надто солоною. Масу добре перемішують, накривають рушником і залишають просолюватися рівно на 2 години, при цьому кожні 25-30 хвилин вміст миски обов’язково перемішують знову.

За 2 години огірки виділяють велику кількість соку, який не зливають, оскільки він знадобиться для приготування маринаду. В окрему глибоку каструлю висипають 200 грамів цукру, додають яблучний 6-відсотковий оцет, 1/3 чайної ложки червоного гострого перцю, 1 столову ложку куркуми та 2 столові ложки зернової гірчиці. Усі компоненти ретельно з’єднують, ставлять каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доводять суміш до закипання.