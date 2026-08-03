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Огірки, як в Макдональдсі, можна приготувати вдома: рецепт на зиму
Рецепт пікантних огірків, як у Макдональдсі, на зиму.
Приготувати хрусткі й солодкувато-кислі огірки пікулі, як у МакДональдсі, можна за допомогою простих і доступних інгредієнтів, витративши мінімум зусиль та отримавши неймовірно апетитну заготівлю на зиму, яка ідеально доповнить будь-які домашні гамбургери, сендвічі чи м’ясні страви.
Інгредієнти
Огірки — 1,4 кг
Сіль кухонна — 2 ст. л.
Цукор — 200 г
Яблучний оцет 6% — 220 мл
Куркума — 1 ст. л. (10 г)
Червоний гострий перець — 1/3 ч. л.
Гірчиця горошком — 2 ст. л.
Покроковий процес приготування
Свіжі огірки ретельно миють у холодній воді, після чого нарізають на акуратні кружальця товщиною приблизно 3-4 міліметри. Нарізані овочі перекладають у глибоку миску та щедро засипають 2 столовими ложками звичайної кухонної солі, уникаючи солі екстра, щоб не зробити заготівлю надто солоною. Масу добре перемішують, накривають рушником і залишають просолюватися рівно на 2 години, при цьому кожні 25-30 хвилин вміст миски обов’язково перемішують знову.
За 2 години огірки виділяють велику кількість соку, який не зливають, оскільки він знадобиться для приготування маринаду. В окрему глибоку каструлю висипають 200 грамів цукру, додають яблучний 6-відсотковий оцет, 1/3 чайної ложки червоного гострого перцю, 1 столову ложку куркуми та 2 столові ложки зернової гірчиці. Усі компоненти ретельно з’єднують, ставлять каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доводять суміш до закипання.
Щойно маринад закипає, до нього відправляють підготовлені огірки разом із усім виділеним соком. Після того як маса в каструлі починає кипіти знову, овочі варять рівно 5 хвилин, після чого знімають із вогню. Гарячі огірки разом із рідиною рівномірно розподіляють по заздалегідь стерилізованих півлітрових банках, яких із зазначеної кількості інгредієнтів має вийти рівно 3 штуки. Банки герметично закочують кришками, перевертають догори дном, накривають теплою ковдрою і залишають до повного охолодження.