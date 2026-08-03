Зеленський звільнив посолку України у США: що відомо про кадрове рішення

Ольга Стефанішина

Реклама

Президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ №696/2026 глава держави підписав 3 серпня.

Реклама

Зеленський звільнив посолку України у США. / © Офіс президента України

«Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки», — йдеться в документі.

Реклама

Раніше Ольга Стефанішина заявила, що прийняла рішення піти з посади через розслідування щодо її майна та порушень під час декларування статків. Вона ухвалила це рішення сама, хоча, за її словами, Володимир Зеленський просив її залишитися.

«Він (Зеленський — ред.) не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла… Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. Ми працювали над ним, і, по суті, ми перебуваємо там, де хотіли бути», — сказала дипломатка.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, найближчим часом буде ухвалено рішення щодо звільнення низки українських послів за кордоном.

Новини партнерів