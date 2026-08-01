Голос у вухах Трампа: Україна може отримати несподіваного союзника у США — NYT

© Associated Press

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Україна та її прихильники протягом кількох років намагаються змінити скептичне ставлення до війни серед руху MAGA президента США Дональда Трампа та самого американського лідера. Тепер нага держава може отримати неочікуваного союзника всередині Штатів.

Про це пише New York Times.

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Минулого тижня Київ приймав ультраправу американську активістку Лору Лумер, яка має значний вплив на Дональда Трампа. Вона провела близько 40 хвилин на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, першою взяла інтерв’ю в нового виконувача обов’язків міністра оборони України, зустрілася з головним рабином країни та навіть відвідала притулок для тварин, адже відома своєю любов’ю до собак.

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За словами Лумер, українська сторона сприймає її як людину, наближену до адміністрації Трампа, хоча формально вона не працює в уряді США.

Під час розмови з журналістами з Києва активістка зізналася, що раніше сама поширювала російські пропагандистські наративи про нібито «неонацистську» Україну. Тепер вона каже, що змінила свою думку і була вражена тим, який резонанс викликала її нова проукраїнська позиція.

Багаторічна кампанія Києва

Візит Лумер став результатом тривалих зусиль України та її союзників, спрямованих на те, щоб переконати консервативне крило американської політики підтримати Київ.

Протягом останніх років проукраїнські організації організовували поїздки до України для консервативних журналістів, пасторів та блогерів, розповідали про зруйновані російськими ударами церкви та переслідування християн у Росії, а також проводили інформаційні кампанії серед прихильників Трампа.

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Попри це, вплинути на самого президента США та його найближче оточення було непросто. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф неодноразово їздив до Москви на зустрічі з Володимиром Путіним, але не відвідував Україну. А відомий консервативний журналіст Такер Карлсон продовжував позитивно висловлюватися про російського президента.

Чи змінює Трамп позицію

У Вашингтоні вважають, що останнім часом з’явилися певні ознаки зміни підходу Трампа до України, хоча про кардинальний поворот поки не йдеться.

На початку липня президент США заявив, що дозволить Україні виробляти системи ППО Patriot, однак згодом сказав, що вже не впевнений у цьому рішенні. При цьому він і надалі говорить, що має хороші стосунки як із Зеленським, так і з Путіним.

Чому Лумер змінила погляди

Сама Лумер пояснила, що її переосмислення війни сталося після розколу серед американських консерваторів через конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

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Вона звернула увагу, що Такер Карлсон і блогерка Кендес Овенс, які критикували удари США по Ірану, одночасно активно просували проросійські погляди. Після цього Лумер почала сумніватися у достовірності їхніх заяв щодо України.

За її словами, особливо вплинула на неї поїздка Кендес Овенс до Санкт-Петербурга на російський форум за участю Володимира Путіна.

«Я зрозуміла, що всі ці люди мають одну спільну рису — вони агресивно просувають інтереси Росії у війні проти України. Тоді я замислилася: а про що ще вони мені брехали?» — сказала Лумер.

Новий аргумент на користь України

Під час поїздки Лумер зустрілася з головним рабином України Моше Реувеном Азманом, син якого загинув, воюючи проти російських військ. Після цього вона заявила, що остаточно відмовилася від своїх колишніх заяв про «нацистську Україну».

Також активістка почала просувати інший аргумент на користь підтримки Києва. Вона наголошує, що допомога Україні — це не благодійність, а інвестиція в безпеку США, адже українські технології боротьби з дронами вже використовуються союзниками Америки на Близькому Сході для захисту від іранських атак.

Американські прихильники України вважають, що саме така риторика може виявитися переконливою для виборців Дональда Трампа та вплинути на позицію президента США.

Як ми писали, американська блогерка та журналістка Лора Лумер заявила, що не погодилася б на інтерв’ю з Володимиром Путіним, оскільки не вірить у власну безпеку в Росії. В ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук вона припустила, що після незручних запитань її могли б отруїти, вбити або використати як заручницю для переговорів. Лумер також різко розкритикувала режим Кремля, заявивши, що не має наміру брати участь у пропагандистських поїздках і не бачить можливості показувати Росію в позитивному світлі через війну проти України та переслідування християн.

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