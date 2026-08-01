США готують нову спробу зупинити війну: Рубіо зробив заяву

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки найближчими тижнями спробують з’ясувати, чи є можливість відновити переговори між Україною та Росією задля миру. Вашингтон готовий до цього.

Про це заявив американський державний секретар Марко Рубіо в одному з інтерв’ю, пише Clash Report.

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«Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні», — висловився посадовець.

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За його словами, Вашингтон розуміє, що обидві сторони мають власні «червоні лінії». Водночас, наголосив Рубіо, досягти результату буде складно, доки позиції Києва та Москви не вдасться хоча б частково наблизити.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав причину, через яку війна в Україні не закінчилася за один день. З його слів, без переданих ним протитанкових комплексів Javelin ЗСУ не змогли б зупинити російський наступ на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення і війна тривала б «один день».

Окрім того, американський лідер наголосив на необхідності негайного припинення вторгнення РФ. Трамп зокрема заявив, що його позиція ґрунтується на особистому діалозі з керівництвом України та Росії для досягнення миру.

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