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Україна уразила два залізничні мости у Криму — Генштаб
Уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом, а також залізничний міст у районі Владиславівки.
У ніч проти 1 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).
«Склад використовується для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які противник застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі», — зазначили у відомстві.
Також уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області і Криму, та залізничний міст у районі Владиславівки (тимчасово окупований Крим).
«Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом та іншими окупованими територіями на півдні України», — наголосили у Генштабі.
Окремо уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту рф у Севастополі. Крім того, уражено ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського (АР Крим), склад матеріально-технічних засобів в районі Подового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області.
Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.