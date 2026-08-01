ЗСУ / © Associated Press

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У ніч проти 1 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Зокрема, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).

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«Склад використовується для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських безекіпажних катерів, які противник застосовує для виконання бойових і спеціальних завдань у Чорному морі», — зазначили у відомстві.

Також уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області і Криму, та залізничний міст у районі Владиславівки (тимчасово окупований Крим).

«Обидва мости є важливими елементами військової логістики противника та використовуються для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних засобів між тимчасово окупованим Кримом та іншими окупованими територіями на півдні України», — наголосили у Генштабі.

Окремо уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту рф у Севастополі. Крім того, уражено ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського (АР Крим), склад матеріально-технічних засобів в районі Подового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області.

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Нагадаємо, бійці ГУР в окупованому Криму уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Спецпризначенці ліквідували пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.

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