Долар може зрости до 46 гривень: економісти пояснили, що буде з курсом у серпні

Курс долара / © Getty Images

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У серпні гривня може продовжити девальвувати, а курс долара наблизитися до 46 грн. Серед головних ризиків для валютного ринку експерти називають скорочення валютної виручки через удари по українських портах та зниження експорту зернових.

Такий прогноз озвучили фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський у коментарі для ТСН.ua.

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Долар може наблизитися до 46 гривень

За словами Андрія Шевчишина, потенціал для девальвації гривні залишається значним, однак чи реалізується він уже у серпні, залежатиме від низки чинників.

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«Якщо говорити про потенціал девальвації гривні — він значний, та чи буде реалізований у серпні, це питання. Удари по українських портах посилили ризик скорочення валютної виручки. Через атаки частина судновласників тимчасово припинила заходи до чорноморських портів, а Україна вже втратила близько третини потужностей із морського експорту зерна. Якщо пауза затягнеться, зменшення аграрного експорту стане відчутним негативним фактором для валютного ринку в серпні-вересні», — зазначив Андрій Шевчишин.

За його оцінкою, існують помітні ризики переміщення курсу гривні у коридор 45,50–46 грн за долар.

Експерт також звернув увагу, що подальші дії Національного банку стануть зрозумілими вже протягом першого тижня серпня.

«Захищатиме Нацбанк гривню від девальвації чи ні, стане відомо протягом першого тижня серпня. Сигналом до зміни коридору буде вихід за позначку 45 грн за долар на міжбанку. Це значить, що НБУ переходить до зберігання резервів, а ситуація погіршується швидше, ніж планувалось. Поки регулятор не пускає курс міжбанку вище 45 грн/долар», — сказав Шевчишин.

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Що прогнозують економісти

Андрій Забловський також вважає, що блокада портів є помітним негативним чинником для валютного ринку.

На його думку, Національний банк у серпні не утримуватиме курс гривні близьким до 45 грн за долар, а поступово наближатиме його до верхньої межі прогнозованого коридору — 45,5 грн за долар.

Водночас курс євро, за прогнозом економіста, коливатиметься у межах 50,50–51,50 грн.

«Погіршення торговельного балансу через значне зниження експорту зернових стане причиною для девальвації гривні. Відсоток девальвації залежатиме від того, наскільки швидко вдасться вирішити проблему з відновленням експорту», — наголосив Андрій Забловський.

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