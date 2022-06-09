Привітання з Міжнародним днем друзів 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

9 червня в світі святкують Міжнародний день друзів. Не забудьте привітати своїх близьких людей, а також подарувати їм кілька теплих слів. А привітання та картинки на Міжнародний день друзів шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Міжнародний день друзів: привітання в прозі

Вітаю з Днем друзів. Нехай роки летять, нехай за вікном зима змінюється на літо, а я бажаю, щоб наша дружба не старіла і не втрачала тієї самої іскри, яка запалює в наших серцях щирість, довіра і розуміння. Нехай наша дружба залишається міцною, адже це так важливо – знати та розуміти, що у твоєму житті є справжній друг – опора і підтримка в будь-якій ситуації. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!

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Всіх своїх найкращих друзів, товаришів і хороших знайомих вітаю з Днем друзів! Бажаю в цей день, звичайно ж, дружби вірної, щирої, відданої. Нехай ніщо не зможе зіпсувати наші відносини, а чесність, справедливість, людяність в наших відносинах завжди стоять на першому місці! Бажаю тобі ніколи не залишатися на самоті. Нехай у тебе ні в чому і ніколи не буде потреби, адже твої друзі ніколи не залишать тебе в біді!

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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!

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Сьогодні в сучасному і продажному світі, щастя – бути другом, а ще більше щастя – мати друзів: справжніх, вірних, не фальшивих. І в цей день хочу сказати я кожному: хто не відвернеться в скрутну хвилину, хто ніж точити не буде за спиною, хто не виставить вас на посміховисько і не відмовить у допомозі – це і є справжні друзі. Бажаю кожному, нехай одного, але вірного друга! Цінуйте справжню дружбу, адже вона дається не кожному.

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Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. Бажаю міцної дружби та взаєморозуміння з близькими людьми.

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Вітаю із Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася у часі та не губилася за кілометри. Нехай у будь-якій складній ситуації допоможе поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

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Дружба – це великий дар, а справжній і вірний друг – справді скарб. Вітаю тебе з Днем друзів і бажаю, щоб твої друзі були найвідданішими і надійнішими, і ваша дружба міцніла б з кожним днем. Нехай всі розбіжності вирішуються миттєво, а проблеми загартовують ваш дружній союз. Радуйтеся успіху один одного та будьте згуртованими!

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Сьогодні чудове свято – День друзів! І я хочу привітати з ним вас, мої добрі! Дякую, що ви зі мною, завжди на зв'язку та в потрібну хвилину поряд. Бажаю вам безхмарного настрою, радості та щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів та досягнень. Нехай все у житті складається неймовірно чудово!

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Вітаю із днем друзів! Нехай у вашому житті ніколи не буде місця для образ, смутку та смутку. Бажаю вірних друзів, які завжди прийдуть на допомогу та любитимуть, цінуватимуть та поважатимуть вас та вашу дружбу!

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Друзі ми не просто так зустрічаємо в нашому житті. Всі ці люди допомагають нам долати труднощі та неприємності. Нехай друзі будуть у кожного, щоб у важку хвилину подали вони руку, підтримали не лише словом, а й справою З днем друзів!

Міжнародний день друзів: вірші у подарунок

З днем друзів хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославити,

Ту, що лікує у важкий час.

Вам бажаю друзів берегти,

Ніколи їх не зраджувати,

Допомагати, любити та вірити,

Любити та розуміти!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

***

Вітаю з Днем друзів!

Разом жити нам веселіше.

Знай, хоч в радість, хоч в біду

Я тебе не підведу!

Лише добра тобі бажаю,

Щастя, радості й любові,

Ніколи не знати печалі.

Краще все буде з тобою!

***

У цей день хочу друзів привітати,

Подарувати вам теплі слова.

Не можу без вас себе уявити,

Дружба наша істинно міцна!

Я хочу, щоб були ви здорові,

Щастя просто било через край,

Щоб небо було волошковим,

Цілий рік в душі – квітучий май!

Щоб наша дружба не закінчувалася,

Їй перешкоди були не страшні,

Щоб в серці назавжди залишилися

Наші сподівання і кращі мрії!

***

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

***

Незабутніх вражень, радісних подій,

Друзям я бажаю втілення їхніх мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Хай шалена дружба з нами багатіє

Хай палають у серці почуття високі,

Доля посилає повні щастям роки!

***

Зі святом я вітаю, друже (подруго)!

Бажаю тобі щиро дуже

Життя хай буде наче свято:

Вітання, друзі і пісні!

Щастя і радості багато

Несуть прийдешні світлі дні!

***

День дружби святкує народ,

Весь світ один одного вітає.

Нехай кожен дружбу береже,

І про друзів не забуває!

***

Як добре мати друзів,

Адже з ними можна веселитися,

А якщо що-то, раптом, не так —

Проблемою можна поділитися.

Друзі завжди тебе зрозуміють,

Дадуть пораду, в біді допоможуть.

І навіть просто помовчати,

Коли слова не до місця, зможуть.

День дружби святкує народ,

Весь світ один одного вітає.

Нехай кожен дружбу береже,

І про друзів не забуває!

***

Дружба — це важливо.

Дружба — це потрібно.

Це знає кожен

Жити без дружби складно!

Зі святом, подруги!

Зі святом, друзі!

Адже Нам один без одного

Жити ніяк не можна.

Бережіть Дружбу,

Ясно без слів:

Вона, як не крутіть,

Важливіша, ніж любов...

Привітання з Міжнародним днем дружби в коротких СМС-повідомленнях

Сьогодні чудове свято – День друзів! І я хочу привітати з ним вас, мої хороші! Спасибі, що ви зі мною, завжди на зв'язку і в потрібну хвилину поруч. Бажаю вам безхмарного настрою, радості та щастя на всі часи. Великих успіхів, подвигів і досягнень. Нехай все в житті складається неймовірно чудово!

***

Вітаю з Днем друзів і хочу побажати завжди мати підтримку близького друга, ніколи не втрачати друзів ні в часі, ні у сварках, ні в образах. Нехай дружба завжди буде в ціні, бажаю вміти бути самому хорошим другом і мати в житті вірних чудових друзів.

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Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!

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Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб у потрібну хвилину друзі завжди були поруч, щоб ці люди ділили з тобою миті радості та перемог, моменти прикрощів і розчарувань. І нехай у твоєму житті дружба буде міцною, вірною і справжньою. Люби друзів і нехай вони будуть твоїм натхненням!

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Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

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День друзів – відмінне свято, яке ми бажаємо всім відсвяткувати в приємній компанії. Хай живе підтримка, розуміння і взаємна виручка – все, що так безцінне в цьому світі.

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Якщо в твоєму житті є хоч один друг, це означає, що тобі є на кого покластися. Нехай же число друзів росте, а дружба, заснована на доброті і щирості, міцнішає з кожним днем. Зі святом!

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Дружба справжня з роками лише міцніє. Другу можна довірити все найпотаємніші таємниці і покластися в самій відповідальної ситуації. Я бажаю, щоб завжди були друзі щирими і відкритими з тобою. Вітаю!

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Дружба – це те, що не можна купити і не можна загадати, зате її завжди можна подарувати. Нехай на планеті все люди будуть друзями. Зі святом, з Днем дружби!

Картинки до Міжнародного дня друзів

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua

Картинка в Міжнародний день друзів / Фото: ТСН.ua