Привітання з Міжнародним днем друзів 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

Привітання з Всесвітнім днем друзів 2026 року / © pexels.com

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Всесвітній день друзів: привітання в прозі та віршах

Вітаю з Всесвітнім днем друзів! Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко сміятися, щиро розмовляти та долати будь-які труднощі. Бажаю, щоб дружба дарувала натхнення, підтримку і безліч щасливих моментів. Цінуйте тих, хто завжди поруч із відкритим серцем!

Картинка в Міжнародний день друзів / © ТСН.ua

З Днем друзів щиро я вітаю,

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Добра і радості бажаю.

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Хай дружба серце зігріває,

Від бід і смутку захищає.

Нехай усмішка не згасає,

А щастя поруч крокує й сяє!

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Картинка в Міжнародний день друзів / © ТСН.ua

Зі Всесвітнім днем друзів! Нехай у твоєму житті буде багато щирих зустрічей, теплих обіймів і незабутніх спогадів. Бажаю, щоб справжні друзі завжди залишалися поруч у найкращі й найскладніші моменти, а кожен день приносив нові приводи для радості.

Картинка в Міжнародний день друзів / © ТСН.ua

Нехай друзі будуть поруч завжди,

І в сонячні дні, і в негоди.

Дарують підтримку, тепло і любов,

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Щоб серце раділо знов і знов.

Хай дружба міцнішає кожної миті,

А щастя панує у вашому житті!

Картинка в Міжнародний день друзів / © ТСН.ua

Щиро вітаю зі святом дружби! Нехай поруч будуть люди, які розуміють без зайвих слів, підтримують у будь-якій ситуації та надихають ставати кращими. Бажаю міцної дружби, взаємної довіри, щастя, миру й здійснення всіх мрій!

Картинка в Міжнародний день друзів / © ТСН.ua

Нехай дружба буде щирою й міцною,

Зігріває душу теплотою.

Хай здійсняться мрії всі твої,

Буде світло на життєвій путі.

Посмішок, добра, натхнення й миру,

І друзів вірних — найкращу силу!

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