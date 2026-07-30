Привітання з Міжнародним днем друзів 2022: картинки українською, листівки, проза, вірші та смс

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Привітання зі Всесвітнім днем друзів 2026 року: картинки українською, листівки, проза, вірші
30 липня святкують Всесвітній день друзів — свято, яке нагадує про цінність щирої дружби та людей, які завжди поруч. Це чудова нагода подякувати своїм друзям за підтримку, увагу й теплі спогади, а також порадувати їх гарними словами. Найкращі привітання та яскраві листівки до Всесвітнього дня друзів зібрані в цьому матеріалі.
Всесвітній день друзів: привітання в прозі та віршах
Вітаю з Всесвітнім днем друзів! Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко сміятися, щиро розмовляти та долати будь-які труднощі. Бажаю, щоб дружба дарувала натхнення, підтримку і безліч щасливих моментів. Цінуйте тих, хто завжди поруч із відкритим серцем!
З Днем друзів щиро я вітаю,
Добра і радості бажаю.
Хай дружба серце зігріває,
Від бід і смутку захищає.
Нехай усмішка не згасає,
А щастя поруч крокує й сяє!
Зі Всесвітнім днем друзів! Нехай у твоєму житті буде багато щирих зустрічей, теплих обіймів і незабутніх спогадів. Бажаю, щоб справжні друзі завжди залишалися поруч у найкращі й найскладніші моменти, а кожен день приносив нові приводи для радості.
Нехай друзі будуть поруч завжди,
І в сонячні дні, і в негоди.
Дарують підтримку, тепло і любов,
Щоб серце раділо знов і знов.
Хай дружба міцнішає кожної миті,
А щастя панує у вашому житті!
Щиро вітаю зі святом дружби! Нехай поруч будуть люди, які розуміють без зайвих слів, підтримують у будь-якій ситуації та надихають ставати кращими. Бажаю міцної дружби, взаємної довіри, щастя, миру й здійснення всіх мрій!
Нехай дружба буде щирою й міцною,
Зігріває душу теплотою.
Хай здійсняться мрії всі твої,
Буде світло на життєвій путі.
Посмішок, добра, натхнення й миру,
І друзів вірних — найкращу силу!