Поздравления с Международным днем друзей в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

9 июня в мире отмечают Международный день друзей. Не забудьте поздравить своих близких, а также подарить им несколько теплых слов. А поздравления и картинки на Международный день друзей ищите в материале ТСН.ua.
Международный день друзей: приветствие в прозе и стихах
Поздравляю с Днем друзей. Пусть годы летят, пусть за окном зима меняется летом, а я желаю, чтобы наша дружба не старела и не теряла той самой искры, которая зажигает в наших сердцах искренность, доверие и понимание. Пусть наша дружба остается крепкой, ведь это столь важно – знать и понимать, что в твоей жизни есть настоящий друг – опора и поддержка в любой ситуации. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!
***
В наше время так редки
Дружба и доверие.
Не протянем мы руки
И закроем двери.
Так давайте же ценить
Тех, кто с нами рядом,
Доверять им и любить,
А большего не надо.
И сегодня в день друзей
Поднимем мы бокалы,
Чтобы дружба все сильней,
Все ярче расцветала.
***
Всех своих лучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничего не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте! Желаю тебе никогда не оставаться в одиночестве. Пусть у тебя ни в чем и никогда не будет нужды, ведь твои друзья никогда не оставят тебя в беде!
***
Говорят, что беды любят
Очень часто самых сильных.
Знай, они нас не погубят
Ведь мы вместе до могилы.
Справимся легко с тобою
Мы с сюрпризами судьбы,
Нас не разольешь водою
Мы на помощь не скупы.
Будь же счастлив дорогой мой
И удачлив ты во всем,
Пусть Господь о тебе вспомнит,
Чтобы было «все путем!»
***
Дорогой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь нафантазировать, обязательно станет реальностью!
***
В летний день, когда солнце сияет,
И вдали зеленеет листва.
Я друзей своих поздравляю
И дарю им простые слова.
Пусть крепка будет наша дружба,
Пусть она не боится времени.
Человеку не много нужно,
Только лишь чтоб любили и верили.
Ведь с друзьями всегда веселей,
И мы вместе прогоним печали
Поздравляю вас с днем друзей.
Все как прежде, как в самом начале!
***
Сегодня в современном и продажном мире, счастье – быть другом, а еще большее счастье – иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто чем точить не будет за спиной, кто не выставит вас на посмешище и не откажет в помощи – это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.
***
Друзья, мы все между собою
Пустили нити доброты,
Мы связаны добром, любовью
И наши помыслы чисты.
Насколько проще тем, кто вместе,
Живется в мире непростом,
Налей же, друг, привычным жестом,
Собравшимся еще по сто!
В который раз мы вместе выпьем
За многолетний наш союз,
Чтоб долго жить под небом синим
Неся с собой лишь счастья груз!
***
Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратятся от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.
***
Сколько лет с тобой мы дружим,
Дорогой мне человек?
До сих пор всегда мне нужен,
Ну а я нужен тебе!
Сколько вместе пережито,
Соли съедено пудов,
Для тебя всегда открыто
Мое сердце вновь и вновь.
Знаю я, что наша дружба
Не ослабнет никогда,
Поднимай-ка выше кружку
Припасенного вина!
***
Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации поможет поспешить верный друг. Пусть друзья всегда остаются хорошими спутниками на твоем жизненном пути!