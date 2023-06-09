Поздравления с Международным днем друзей в 2023 году: картинки на украинском, открытки, проза, стихи

9 июня в мире отмечают Международный день друзей. Не забудьте поздравить своих близких, а также подарить им несколько теплых слов. А поздравления и картинки на Международный день друзей ищите в материале ТСН.ua.

Международный день друзей: приветствие в прозе и стихах

Поздравляю с Днем друзей. Пусть годы летят, пусть за окном зима меняется летом, а я желаю, чтобы наша дружба не старела и не теряла той самой искры, которая зажигает в наших сердцах искренность, доверие и понимание. Пусть наша дружба остается крепкой, ведь это столь важно – знать и понимать, что в твоей жизни есть настоящий друг – опора и поддержка в любой ситуации. Желаю тебе здоровья, мира, добра и жизненных побед, каждую из которых мы отметим вместе!

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

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В наше время так редки

Дружба и доверие.

Не протянем мы руки

И закроем двери.

Так давайте же ценить

Тех, кто с нами рядом,

Доверять им и любить,

А большего не надо.

И сегодня в день друзей

Поднимем мы бокалы,

Чтобы дружба все сильней,

Все ярче расцветала.

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Всех своих лучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничего не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте! Желаю тебе никогда не оставаться в одиночестве. Пусть у тебя ни в чем и никогда не будет нужды, ведь твои друзья никогда не оставят тебя в беде!

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Говорят, что беды любят

Очень часто самых сильных.

Знай, они нас не погубят

Ведь мы вместе до могилы.

Справимся легко с тобою

Мы с сюрпризами судьбы,

Нас не разольешь водою

Мы на помощь не скупы.

Будь же счастлив дорогой мой

И удачлив ты во всем,

Пусть Господь о тебе вспомнит,

Чтобы было «все путем!»

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Дорогой друг, на тебя я могу положиться в любой ситуации! Ты придешь на помощь в любое время дня и ночи, в стужу и в жару. Так позволь пожелать тебе в День друзей всегда отличного настроения, успехов и безграничного счастья. Пусть все хорошее, что ты только сможешь нафантазировать, обязательно станет реальностью!

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

В летний день, когда солнце сияет,

И вдали зеленеет листва.

Я друзей своих поздравляю

И дарю им простые слова.

Пусть крепка будет наша дружба,

Пусть она не боится времени.

Человеку не много нужно,

Только лишь чтоб любили и верили.

Ведь с друзьями всегда веселей,

И мы вместе прогоним печали

Поздравляю вас с днем друзей.

Все как прежде, как в самом начале!

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Сегодня в современном и продажном мире, счастье – быть другом, а еще большее счастье – иметь друзей: настоящих, верных, не фальшивых. И в этот день хочу сказать я каждому: кто не отвернется в трудную минуту, кто чем точить не будет за спиной, кто не выставит вас на посмешище и не откажет в помощи – это и есть настоящие друзья. Желаю каждому, пусть одного, но верного друга! Цените настоящую дружбу, ведь она дается не каждому.

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Друзья, мы все между собою

Пустили нити доброты,

Мы связаны добром, любовью

И наши помыслы чисты.

Насколько проще тем, кто вместе,

Живется в мире непростом,

Налей же, друг, привычным жестом,

Собравшимся еще по сто!

В который раз мы вместе выпьем

За многолетний наш союз,

Чтоб долго жить под небом синим

Неся с собой лишь счастья груз!

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем друзей и хочу пожелать, чтобы в твоей жизни всегда рядом были те же люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с тобой разделяют радость и победу, которую не отвратятся от тебя в минуты тяжести и жизненных невзгод, которые подбодрят тебя, если станет вдруг скучно, которые придадут уверенности в себе, если у тебя возникнут сомнения и всегда будут с тобой на одной волне. Желаю крепкой дружбы и взаимопонимания с близкими людьми.

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Сколько лет с тобой мы дружим,

Дорогой мне человек?

До сих пор всегда мне нужен,

Ну а я нужен тебе!

Сколько вместе пережито,

Соли съедено пудов,

Для тебя всегда открыто

Мое сердце вновь и вновь.

Знаю я, что наша дружба

Не ослабнет никогда,

Поднимай-ка выше кружку

Припасенного вина!

Картинка в Международный день друзей / Фото: ТСН.ua

***

Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации поможет поспешить верный друг. Пусть друзья всегда остаются хорошими спутниками на твоем жизненном пути!