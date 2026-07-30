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- Гламур
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Сумская резко обратилась к Горбунову после его выпадов в ее сторону: "Я такое скажу, так что берегись"
Артистка прокомментировала публичный конфликт с коллегой.
Украинская актриса Ольга Сумская резко ответила коллеге Алексею Горбунову, который публично критиковал ее внешность.
Артистка на проекте «Наодинці з Гламуром» не скрывает, что была шокирована таким поведением. Однако извинений знаменитость не ожидает, хотя и считает, что Алексей Горбунов пожалел о своем поступке. Кстати, сама же Ольга Сумская сначала терпела упреки актера, но когда он начал непосредственно позорить ее, то она и решила ему ответить и дать понять, что это уже слишком.
«Я в шоке! Нет (не извинился — прим. ред.), ему это не свойственно. Я не ожидаю от него никаких извинений. Просто перешел границу. Он начал хейтить всех нас подряд. Когда он уже начал меня позорить, я думаю, что надо ответить и напомнить, что, Лешенька, мы же с тобой снимались, что случилось, что ты не подбираешь слов. Я думаю, что он об этом пожалел!» — говорит артистка Анне Севастьяновой.
Напоследок Ольга Сумская обратилась к Алексею Горбунову и дала совет, чтобы он думал о том, что и как говорить. Потому что, по словам актрисы, если они где-нибудь встретятся, то она уже тогда не смолчит и лично поставит коллегу на место.
«Он такой, эпатажный чувак. Он вошел в роль такого невежды, который не держит себя абсолютно, забывает, где он, что он и кто он. Леш, сдерживайся хоть немного, подбирай слова, потому что судьба такая, не предсказуемая. Может, где-нибудь пересекемся, а я тебе потом такое скажу! Так что берегись», — подытожила знаменитость.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ
Напомним, недавно Алексей Горбунов раскритиковал внешность Ольги Сумской, в частности, нецензурно высказался о ее лице. Актриса не стала это терпеть и поставила коллегу на место.