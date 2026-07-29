Исчез с экранов на четыре года: известный ведущий признался, кем работает во время войны и на что живет

Константин Стогний

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Украинский телеведущий и журналист Константин Стогний впервые за долгое время откровенно рассказал, почему почти четыре года не появлялся на телевидении и чем зарабатывает на жизнь во время полномасштабной войны.

Как признался Стогний в интервью Алине Доротюк, после февраля 2022 он сознательно поставил журналистскую деятельность на паузу. По словам ведущего, он не был уверен, что репортажи с передовой не будут представлять угрозы для украинских военных, ведь любая неосторожно обнародованная информация могла стоить кому-то жизни.

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«Когда началось вторжение, я смотрел на людей, которые искренне шли делать свою журналистскую работу на линию фронта. Но у меня как у человека, в свое время руководившего большой медийной студией, возникало много вопросов. Если я вижу показаны локации или военных с шевронами, то не хотел бы, чтобы мое подразделение было в такой ситуации. Любое свидетельство информации может стоить жизней многих военных. Потому я не занимался журналистикой, хотя был в подразделениях и на передовой, но оттуда не делал репортажей», — объяснил Стогний.

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Константин Стогний

Ведущий рассказал, что после ухода от телевидения начал работать в сфере обороны и безопасности. Впрочем, подробностей о своей деятельности он не раскрывает, отмечая, что сделает это только после войны.

«Я занимаюсь обороной нашей страны. Еще до полномасштабной войны выполнял часть задач от Волновахи до Мариуполя. Все разговоры о том, кто и чем занимается, должны проходить после войны. Особенно, если речь идет о тех, кто работает на нашу оборону. После победы все расскажу», — отметил журналист.

В то же время, Стогний сообщил, что сейчас уже постепенно возвращается к работе на телевидении, где будет вести свой предыдущий проект. Именно поэтому сейчас у него сразу два источника дохода.

«Я работаю в оборонном секторе и получаю зарплату. Также меня никто не увольнял с телеканала», — подытожил ведущий.

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Константин Стогний на ТВ

Напомним, недавно телеведущий и военнослужащий Коля Серга вспомнил, как присоединился к рядам ВСУ после начала полномасштабной войны и добровольной ли была его мобилизация.

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