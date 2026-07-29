США демонстративно покинули заседание Совбеза ООН из-за конфликта с Францией

США вышли из заседания Совбеза ООН / © Associated Press

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Дипломатический конфликт между США и Францией вышел на новый уровень прямо в зале Совета Безопасности ООН. В ходе экстренного заседания, посвященного войне России против Украины, американская делегация встала и вышла из помещения именно в тот момент, когда к трибуне вышел посол Франции Жером Боннафон.

Об этом сообщает BBC.

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Американцы демонстративно покинули заседание Совбеза ООН из-за скандала с Францией

Причиной такого шага американской делегации стали острые замечания Парижа, в которых голосование Вашингтона о правах человека сравнили с позицией автократических режимов.

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Градус напряжения вырос еще в конце прошлой недели, когда США, Россия и КНДР проголосовали против продолжения мандата Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Французская миссия в ООН отреагировала на это так:

«США когда-то были маяком прав человека. Теперь нет», — написали в X.

Обвинения вызвали бурный ответ со стороны Вашингтона. Посол США Майк Уолтц обвинил Францию в поддержке главы правозащитного ведомства, который, по его словам, позволял себе лекции демократическим странам и в то же время «подстраивался под худших угнетателей мира».

Хотя должностное лицо не уточнило деталей, известно, что Фолькер Тюрк неоднократно критиковал как полномасштабную войну РФ в Украине, так и действия Израиля в Секторе Газы.

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Американцы дали понять, что этот демарш не одноразовый. Посол США Дэн Негря подчеркнул, что дипломаты и дальше будут покидать заседания, пока Париж не откажется от «снисходительной и пренебрежительной риторики».

Несмотря на сопротивление Вашингтона, Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов утвердила Тюрка на второй срок. В США это решение восприняли болезненно. Американский посол Джефф Бартос открыто предупредил о серьезных последствиях для организации из-за «продвижения решений за кулисами»:

«Соединенные Штаты немедленно переоценят наше привлечение, участие и финансирование».

Эта публичная ссора в очередной раз демонстрирует противостояние администрации президента США Дональда Трампа с ООН. Это уже привело к сокращению финансирования ряда программ и выходу США из многих интернациональных институций.

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В секретариате самой организации пытаются избегать публичных оценок демарша: заместитель спикера ООН Фархан Хак отказался от комментариев по поводу действий американцев, лишь отметив, что в ООН рассчитывают на уважение принятых решений со стороны всех стран-участниц.

Украина призвала Совбез принять резолюцию о прекращении огня

Напомним, Украина призвала членов Совета Безопасности ООН немедленно рассмотреть проект резолюции о безусловном прекращении огня. Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко подчеркнул, что международное сообщество должно побороть паралич Совбеза по поводу преступлений России, а принятие документа станет четким сигналом поддержки справедливого мира.

Дипломат также призвал партнеров не сокращать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что эта поддержка не является эскалацией, а единственным действенным путем для восстановления мира и сохранения жизней.

Это обращение последовало после того, как Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности из-за очередной массированной российской атаки.

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