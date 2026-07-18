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Франция пошла на решительный шаг по отношению к России: что произошло
Париж вызвал российского дипломата из-за кибератак РФ.
Франция резко отреагировала на кибератаки страны-агрессорки и вызвала временного поверенного в делах посольства РФ.
Об этом говорится в официальном заявлении французского внешнеполитического ведомства.
В Париже заявили, что во время встречи российскому дипломату выразили решительный протест из-за кибератак против Франции.
«Целью вызова было решительнее всего осудить кибератаки, которые Россия осуществляет против Франции. В частности, операции, которые, по данным французской стороны, проводит 16-й центр ФСБ», — говорится в сообщении.
Во французском МИДе считают, что такие действия также направлены против других европейских государств. Их называют неприемлемыми и несовместимыми со статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Париж также предупредил, что вместе с союзниками будут использовать все доступные инструменты для предотвращения, сдерживания и реагирования на дестабилизационные действия Москвы.
Как сообщалось, в НАТО заметили тревожный сигнал от РФ . В частности, Польша предупредила о новой тактике Москвы. В Варшаве считают, что страна-агрессорка отслеживает обучение Альянсу по противовоздушной обороне у Балтийского моря, готовясь к предстоящим провокациям.