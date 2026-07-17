В НАТО заметили тревожный сигнал от РФ: в Польше раскрыли, к чему готовится Кремль

Кремль. / © Associated Press

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Польша предупреждает о новой тактике Российской Федерации и считает, что страна-агрессор отслеживает обучение НАТО по противовоздушной обороне у Балтийского моря, готовясь к предстоящим провокациям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Польские власти предупреждают, что Россия проводит наблюдение за интеграционными учениями НАТО по противовоздушной обороне вблизи Балтийского моря, вероятно, в рамках российских усилий „Нулевая фаза“, — отмечают американские аналитики.

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Так, польский вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш предупредил о российском наблюдении за интеграцией Альянса с противовоздушной обороной. Он сообщил, что Варшава подняла в воздух истребители и перехватила два российских истребителя Су-30СМ2, действовавших из Калининградской области. В свою очередь, шведские самолеты сопровождали российский самолет над Балтийским морем.

В то же время глава Минобороны Польши заявил, что российский самолет не приближался к польскому воздушному пространству.

«ISW продолжает оценивать, что Россия проводит кампанию „Нулевая фаза“, целью которой является создание информационных и психологических условий для будущих провокаций против НАТО», — говорится в отчете.

Подготовка РФ к нападению на НАТО

На днях разведки Литвы и Польши забили тревогу из-за того, что Кремль начал подготовку удара по инфраструктуре НАТО. Разведчики фиксируют подготовку кинетических операций и использование БПЛА для дестабилизации региона.

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В то же время федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Россия может напасть на страны Балтии, Молдову и другие регионы Европы. В частности, Германия уже стала одной из целей русской гибридной войны.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский завил, что РФ готовит операцию под чужим флагом. Москва планирует использовать украинские дроны для нападения на государство Альянса или на себя, чтобы потом ответить на эту атаку.

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