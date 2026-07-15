Путин.

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В Кремле снова взялись за ядерные угрозы и шантаж. Морские стратегические ядерные силы РФ типо находятся в состоянии полной боевой готовности.

Об этом заявил помощник президента-диктатора РФ Николай Патрушев в интервью РосСМИ.

По его словам, российский флот вроде бы способен «защищать национальные интересы» страны-агрессорки РФ не только у собственных границ, но и в разных районах Мирового океана.

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Патрушев дерзко заявил, что в планах развития Военно-морского флота РФ до 2050 года учитывают все угрозы со стороны так называемых вероятных противников.

Как сообщалось, РФ шпионила за ядерными базами НАТО в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах. Для этого россияне запускали дроны со своих гражданских судов так называемого теневого флота. По данным аналитиков, разведка страны-агрессорки, вероятно, под руководством ГРУ действовала со «значительной безнаказанностью», обнаружив стратегические пробелы в оборонных системах Альянса.

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