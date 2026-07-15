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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
449
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Москва знову взялася за ядерний шантаж: у Кремлі заявили про «повну готовність»

У Москві заявляють про «повну готовність» власних ядерних сил.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Путін.

Путін.

У Кремлі знову взялися за ядерні погрози і шантаж. Морські стратегічні ядерні сили РФ нібито перебувають у стані повної бойової готовності.

Про це заявив помічник президента-диктатора РФ Микола Патрушев в інтерв’ю росЗМІ.

За його словами, російський флот начебто здатний «захищати національні інтереси» країни-агресорки РФ не лише біля власних кордонів, а й у різних районах Світового океану.

Патрушев зухвало заявив, що у планах розвитку Військово-морського флоту РФ до 2050 року враховують «усі загрози» з боку так званих ймовірних противників.

Як повідомлялося, РФ шпигувала за ядерними базами НАТО у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони зі своїх цивільних суден так званого тіньового флоту. За даними аналітиків, розвідка країни-агресорки, ймовірно, під керівництвом ГРУ діяла зі «значною безкарністю», виявивши стратегічні прогалини в оборонних системах Альянсу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
449
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