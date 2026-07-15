Кеті Голмс запідозрили в новому романі: акторку заскочили з молодшим на майже 10 років художником

Кеті Голмс / © Associated Press

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Відому голлівудську акторку Кеті Голмс запідозрили в новому романі.

Схоже, серце 47-річної зірки Голлівуду більше не вільне. Артистку заскочили в компанії молодшого на майже 10 років художника з Нью-Йорка Джейсона Барда Ярмоскі. Парочку запримітили папараці на показі комедійного фільму «Сусіди зверху», що відбувся 10 липня у Гемптонсі, пише People.

Акторка та художник зовсім не соромились демонструвати на публіці свої почуття одне до одного. Вони прийшли на захід, тримаючись за руки, дарували милі усмішки, а під час перегляду стрічки артистка навіть поклала голову на плече своєму супутникові.

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Кеті Голмс / © Associated Press

«Він шепотів їй на вухо, а вона сміялася, їм було дуже легко разом, і всю ніч на її обличчі грала усмішка. Вони сиділи разом під час перегляду фільму, в якийсь момент вона поклала голову йому на плече. Вони мали дуже милий вигляд», — говорить інсайдер.

Зазначимо, останній відомий роман Кеті Голмс був із музикантом Боббі Вутеном ІІІ. Парочка почала зустрічатися 2022 року, але через вісім місяців розірвала стосунки.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Даніель Салем зводив співачку Lida Lee на романтичне побачення. Парочка показала, як проводить час лише удвох.

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