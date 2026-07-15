Тіна Кароль здивувала, чому після смерті чоловіка залишилась самотньою: "Я можу кохати"

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль здивувала зізнанням, чому після смерті чоловіка залишилась самотньою.

На YouTube-канале «Насправді МАХ» виконавиця висловилась про своє особисте життя. Артистка говорить, що її серце взагалі-то зайняте, щоправда, творчістю. Окрім того, Тіна Кароль й може також закохатися, ці почуття її потім надихають на створення пісень.

«Серце Тіни Кароль зайняте творчістю завжди. Але якщо говорити про мене як дівчину, я, як творча особистість, завжди закохуюсь в особистості. Тобто мене вражають таланти людей різних напрямків. Це й підживлює мою творчість. Вічна закоханість в таланти. Я можу кохати і не сказати про це, але це буде інструментом мого написання», — говорить артистка.

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Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Що ж стосується її самотності, то Тіна Кароль здивувала, що поки обирає для себе таку долю, оскільки «так безпечніше: „Чому самотня — тому що поки так безпечніше“.

Зазначимо, Тіна Кароль була заміжня за продюсером Євгеном Огіром, від якого народила сина Веніаміна. На жаль, чоловік артистки помер у квітні 2013 року від раку шлунка. Відтоді в співачки не було стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль висловилась про 17-річного сина. Артистка заговорила про професію Веніаміна та його особисте життя.

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