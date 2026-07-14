Переможниця "Холостяка" Надін Головчук чесно висловилася про Цимбалюка: "Хочу подивитися йому в очі"

Надін Головчук

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Переможниця «Холостяка» Надін Головчук відверто висловилася про актора Тараса Цимбалюка та зізналася, чому хоче знову його побачити.

Після завершення романтичного реаліті блогерка вирішила чесно відповісти на запитання, які найбільше цікавили прихильників проєкту. Модель пояснила, чому на екрані мала зовсім інший образ, ніж у повсякденному житті. За її словами, рішення щодо макіяжу та зачісок ухвалювала команда шоу. Також вона прокоментувала щирість своїх почуттів до Тараса Цимбалюка та зізналася, що ніколи не грала роль заради ефіру. Ба більше, Надін натякнула, що не всі учасниці поводилися так само відверто.

«Є така штука — проєкт. Вони роблять те, що їм потрібно для переглядів», — пояснила переможниця «Холостяка» в коментарі блогерці Маші Батіг.

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Надін Головчук та Тарас Цимбалюк

Головчук запевнила, що прийшла на шоу не за популярністю. Вона наголосила: якби Тарас Цимбалюк їй не подобався, вона б просто залишила проєкт, а не намагалася створювати потрібне враження перед камерами. На її думку, деякі учасниці говорили одне поза кадром, а перед об’єктивами поводилися зовсім інакше.

«Якби мені не подобався він (Тарас Цимбалюк), я би пішла. Я би не сиділа і не робила вигляд, що я тут хочу бути, як робили деякі дівчата, які казали, що: „Ой, мені Тарас не подобається взагалі“, а на камеру робили інше», — відверто сказала Надін.

Надін Головчук та Тарас Цимбалюк

Втім, після фіналу історія не отримала продовження. Переможниця зізналася, що після завершення знімань вони з Цимбалюком жодного разу не зустрічалися. Водночас вона не приховує: має одне незавершене питання, яке хотіла б закрити особистою розмовою.

«Ніяк, питань нема. Але я би дуже хотіла його побачити, щоб просто подивитися йому в очі», — зізналася Головчук.

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Надін Головчук та Тарас Цимбалюк

Модель також додала, що участь у реаліті стала для неї важливим досвідом. Після проєкту вона вирішила значно менше розповідати про особисте життя, адже переконалася, що надмірна відкритість може обернутися проти неї. Саме тому на запитання про нові стосунки Надін відповідає коротко: «Не розголошую».

Нагадаємо, нещодавно відомий актор Олег Загородній різко пройшовся по Цимбалюку і пояснив, що обурює в його поведінці.

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