Наручники та посох: які незвичні речі українці губили в поїздах

«Укрзалізниця» назвала найдивніші речі, які забували пасажири

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«Укрзалізниця» назвала найдивніші речі, які пасажири забували в поїздах. З початком літнього пікового сезону кількість таких ґав збільшилася.

Про найкурйозніші випадки розповіли у пресслужбі УЗ.

«З початком пікового сезону кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день. Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців», — зазначили в компанії.

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Топ найдивніших знахідок

посох з дерева, оздоблений кристалом;

віск для вусів;

пальто для бульдога;

ошийник з діамантом;

комбінація Victoria’s Secret.

Що зазвичай гублять пасажири

наушники та кейси для них;

окуляри;

гаманці;

ключі;

документи.

Особлива місія: порятунок іграшкових друзів

Улюблена категорія загубленців у залізничників — це дитячі іграшки. В УЗ запевняють, що їх шукають особливо уважно.

«Адже що може бути важливішим за мʼякого друга маленької дитини? За 6 місяців цього року ми повернули 52 іграшки. Серед них — капібара і Стіч, чорна пантера Багіра іта біла альпака, пожежна машина й динозавр», — розповіли в компанії.

Загалом від січня до кінця червня залізничники повернули 3200 речей.

Що робити, якщо ви забули річ у поїзді

Оскільки кількість звернень щотижня лише зростає, залізничники закликають пасажирів бути уважнішими та ретельно перевіряти полиці, місця під подушками, сидіннями та у вбиральнях перед виходом із вагона.

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Порада від «УЗ»: якщо ви вже вийшли з поїзда, а ваша річ залишилася всередині, необхідно скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».

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