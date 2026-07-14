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Наручники та посох: які незвичні речі українці губили в поїздах
В «Укрзалізниці» розповіли про пік загублених речей у поїздах — що дивного залишають пасажири та як працює сервіс розшуку знахідок.
«Укрзалізниця» назвала найдивніші речі, які пасажири забували в поїздах. З початком літнього пікового сезону кількість таких ґав збільшилася.
Про найкурйозніші випадки розповіли у пресслужбі УЗ.
«З початком пікового сезону кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день. Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців», — зазначили в компанії.
Топ найдивніших знахідок
посох з дерева, оздоблений кристалом;
віск для вусів;
пальто для бульдога;
ошийник з діамантом;
комбінація Victoria’s Secret.
Що зазвичай гублять пасажири
наушники та кейси для них;
окуляри;
гаманці;
ключі;
документи.
Особлива місія: порятунок іграшкових друзів
Улюблена категорія загубленців у залізничників — це дитячі іграшки. В УЗ запевняють, що їх шукають особливо уважно.
«Адже що може бути важливішим за мʼякого друга маленької дитини? За 6 місяців цього року ми повернули 52 іграшки. Серед них — капібара і Стіч, чорна пантера Багіра іта біла альпака, пожежна машина й динозавр», — розповіли в компанії.
Загалом від січня до кінця червня залізничники повернули 3200 речей.
Що робити, якщо ви забули річ у поїзді
Оскільки кількість звернень щотижня лише зростає, залізничники закликають пасажирів бути уважнішими та ретельно перевіряти полиці, місця під подушками, сидіннями та у вбиральнях перед виходом із вагона.
Порада від «УЗ»: якщо ви вже вийшли з поїзда, а ваша річ залишилася всередині, необхідно скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
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