Гігантські медузи з 36-метровими щупальцями заполонили пляжі: туристів попередили про небезпеку (фото)

Медуза / © pixabay.com

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На узбережжі США масово з’явилися гігантські отруйні медузи. Вони небезпечні навіть після смерті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Узбережжя Нової Англії у США переживає масштабне нашестя медуз «левова грива» (Lion’s Mane Jellyfish), яких вважають одними з найбільших у світі. Місцева влада вже закликала відпочивальників не наближатися до них, адже ці морські мешканці здатні жалити навіть через кілька тижнів після загибелі.

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Медуза Lion’s Mane Jellyfish / Фото: dailymail

Тисячі медуз заполонили пляжі

За інформацією видання, медуз помітили вздовж узбережжя штатів Массачусетс і Мен — від Північного узбережжя Массачусетса до Кейп-Коду, Нантакета та інших прибережних районів.

У компанії Great Marsh Kayak Tours, яка організовує водні екскурсії в Массачусетсі, повідомили, що масштаби явища є безпрецедентними.

«Зараз Кейп-Код буквально заполонили медузи „левова грива“. Припливи занесли до прибережних боліт тисячі цих медуз», — зазначили представники компанії.

За словами морських біологів, це найбільше скупчення цього виду в регіоні від 2020 року.

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Фото: dailymail

Щупальця можуть сягати 36 метрів

Медуза «левова грива» є однією з найбільших на планеті. Довжина її щупалець іноді перевищує 120 футів (близько 36 метрів). Саме вони містять значну кількість нейротоксинів.

Після контакту людина може відчути різкий пекучий біль, який здатен посилюватися протягом години. Також можливі:

почервоніння шкіри;

свербіж;

пухирі та висипання;

м’язові судоми;

головний біль;

нудота.

У рідкісних випадках можливі сильні алергічні реакції, які потребують медичної допомоги.

Небезпечні навіть після загибелі

Міська влада Беверлі (штат Массачусетс) закликала жителів бути особливо обережними.

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«Тримайте дітей і домашніх тварин подалі від медуз, яких винесло на берег. Не торкайтеся їх або їхніх щупалець, навіть якщо вони здаються мертвими», — йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що жалячі клітини цих медуз залишаються активними ще до 25 днів після смерті.

Чому медуз стало так багато

Науковці пов’язують масову появу «левової гриви» з сукупністю природних факторів. Серед основних причин:

підвищення температури океану;

теплий початок літа;

морські течії та припливи;

сильний вітер;

достатня кількість кормової бази;

захищені прибережні затоки, де медузи активно розмножуються.

За даними Національної метеорологічної служби США (NOAA), середня температура повітря у червні в регіоні становила 69,2 °F (близько 20,7 °C), що приблизно на 3,3 °C вище кліматичної норми. Це один з найтепліших червнів у цьому районі за останні десятиліття.

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Що робити в разі контакту з медузою

Експерти радять у разі опіку:

промити уражене місце морською, а не прісною водою;

обережно видалити залишки щупалець;

звернутися по медичну допомогу, якщо біль посилюється або з’являються ознаки алергічної реакції.

Фахівці наголошують, що більшість контактів із медузами не становить смертельної загрози, однак через сильну токсичність їхніх щупалець відпочивальникам рекомендують не наближатися до тварин навіть тоді, коли вони вже лежать на березі.

Нагадаємо, під водами Світового океану океанологи зафільмували одну з найзагадковіших істот планети — рідкісну фантомну медузу Stygiomedusa gigantea, яку через її примарний вигляд називають «привидом безодні».

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