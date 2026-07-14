Гигантские медузы с 36-метровыми щупальцами заполонили пляжи: туристов предупредили об опасности (фото)

Медуза / © pixabay.com

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На побережье США массово появились гигантские ядовитые медузы. Они опасны даже после смерти

Об этом сообщает Daily Mail.

Побережье Новой Англии в США переживает масштабное нашествие медуз «львиная грива» (Lion’s Mane Jellyfish), которых считают одними из самых больших в мире. Местные власти уже призвали отдыхающих не приближаться к ним, ведь эти морские жители способны жалить даже спустя несколько недель после гибели.

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Медуза Lion’s Mane Jellyfish Фото dailymail.

Тысячи медуз заполонили пляжи

По информации издания, медуз был замечен вдоль побережья штатов Массачусетс и Мэн — от Северного побережья Массачусетса до Кейп-Кода, Нантакета и других прибрежных районов.

В компании Great Marsh Kayak Tours, которая организует водные экскурсии в Массачусетсе, сообщили, что масштабы явления беспрецедентны.

«Сейчас Кейп-Код буквально заполонили медузы „львиная грива“. Приливы занесли в прибрежные боли тысячи этих медуз», — отметили представители компании.

По словам морских биологов, это самое большое скопление этого вида в регионе с 2020 года.

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Фото dailymail.

Щупальца могут достигать 36 метров

Медуза «львиная грива» является одной из самых больших на планете. Длина ее щупалец иногда превышает 120 футов (около 36 метров).

Именно они содержат значительное количество нейротоксинов.

После контакта человек может почувствовать резкую жгучую боль, которая способна усиливаться в течение часа. Также возможны:

покраснение кожи;

зуд;

волдыри и сыпь;

мышечные судороги;

головные боли;

тошнота.

В редких случаях возможны сильные аллергические реакции, требующие медицинской помощи.

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Опасны даже после гибели

Городские власти Беверли (штат Массачусетс) призвали жителей быть особенно осторожными.

«Держите детей и домашних животных подальше от медуз, которых вынесло на берег. Не прикасайтесь к медузам или их щупальцам, даже если они кажутся мертвыми», — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что жалкие клетки этих медуз остаются активными еще до 25 дней после смерти.

Почему медуз стало так много

Ученые связывают массовое появление «львиной гривы» с совокупностью природных факторов.

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Среди основных причин:

повышение температуры океана;

теплое начало лета;

морские течения и приливы;

сильный ветер;

достаточное количество кормовой базы;

защищены прибрежные заливы, где медузы активно размножаются.

По данным Национальной метеорологической службы США (NOAA), средняя температура воздуха в июне в регионе составляла 69,2°F (около 20,7°C), что примерно на 3,3°C выше климатической нормы. Это стал одним из самых теплых июнь в этом районе за последние десятилетия.

Что делать при контакте с медузой

Эксперты советуют в случае ожога:

промыть пораженное место морской, а не пресной водой;

осторожно удалить остатки щупалец;

обратиться за помощью, если боль усиливается или появляются признаки аллергической реакции.

Специалисты отмечают, что большинство контактов с медузами не представляют смертельной угрозы, однако из-за сильной токсичности их щупалец отдыхающим рекомендуют не приближаться к животным даже тогда, когда они уже лежат на берегу.

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Напомним, под водами Мирового океана океанологи запечатлели одно из самых загадочных существ планеты — редкую фантомную медузу Stygiomedusa gigantea, которую по ее призрачному виду называют «призраком бездны».

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